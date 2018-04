"Sincer, nu ma vad in Segunda!" S-a ales PRAFUL de cota lui Andone dupa retrogradare! Cu cat il vinde Deportivo

Deportivo la Coruna a retrogradat matematic dupa infrangerea cu Barcelona, scor 2-4.

Deportivo visa la un loc in prima jumatate a clasamentului din Spania, insa echipa a retrograt in al doilea sezon de la promovare.

Florin Andone a inceput sezonul ca titular si ca mare speranta pentru echipa din La Coruna, insa a incheiat campionatul ca rezerva sub comanda lui Seedorf.

Andone a anuntat deja ca vrea sa plece daca echipa retrogradeaza. Vara trecuta, Deportivo a refuzat 16 milioane de euro din Premier League pentru Andone si cerea 30 de milioane, acum e dispusa sa-l cedeze cu 6 milioane de euro, anunta postul de radio Onda Cero. Din cei 6 milioane, Depor trebuie sa achite 30% catre Cordoba, fostul club al lui Andone.

"Sincer, nu ma vad jucand acolo. Am fost un an in liga secunda, cand eram la Córdoba, si adevarul este ca nu ma vad inapoi. Iar asta nu inseamna ca sunt lipsit de respect fata de jucatorii din Segunda. Ambitia mea e Primera, doar la ea ma gandesc", spunea Andone in Marca la inceputul lui martie.

6 goluri si 2 pase decisive a reusit Andone in acest sezon.

Sezonul trecut marcase 12 goluri pentru Deportivo.