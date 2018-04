Andone se pregateste sa plece de la Deportivo! Dezvaluirea facuta de Cosmin Contra: "Sunt sigur ca va avea oferte!"

Deportivo La Coruna este aproape de a cadea in liga secunda din Spania.

Partida dintre Deportivo La Coruna si FC Barcelona din weekend poate duce la retrogradarea primeia si castigarea matematica a titlului de catre cea de-a doua. Florin Andone n-a mai fost titular la Deportivo de mai bine de o luna iar selectionerul nationalei, Cosmin Contra, considera ca atacantul roman se va desparti de clubul spaniol.

"Probabil, daca retrogradeaza, Deportivo va vrea sa vanda cat mai multi jucatori ca sa poata sa isi faca un buget bun pentru a reintra cat mai repede in prima divizie. Sunt sigur ca Andone va avea oferte si va pleca la alta echipa" a spus Cosmin Contra pentru Pro TV.

Selectionerul Romaniei a vorbit si despre alti doi stranieri cu evolutii bune in acest an: "Razvan Marin a avut momente extraordinare, a fost unul dintre cei mai in forma jucatori care joaca in strainatate, dar acum, in momentul de fata, daca ne luam dupa evolutii, dupa numere, dupa goluri marcate, e Keseru (cel mai in forma jucator roman)" crede Cosmin Contra.