Contractul mijlocașului cu Damac va expira pe 30 iunie 2025 și, deocamdată, este incert ce urmează pentru căpitanul echipei naționale.

Anamaria Prodan: ”Stanciu va merge unde va câștiga bani!”

Anamaria Prodan, agentul lui Nicolae Stanciu, a explicat ce urmează pentru căpitanul echipei naționale după ce îi va expira contractul cu Damac.

Indiferent de echipa unde va ajunge Stanciu, Anamaria Prodan susține că acesta va fi plătit regește, mai ales că, în opinia ei, mijlocașul ”poate juca legat la ochi” în orice campionat.

”Stanciu e numărul 1. Atât spun. A făcut istorie în orice campionat a mers și va face și unde va merge mereu. Va merge unde va câștiga bani pentru familia lui. Poate juca legat la ochi în orice campionat de pe pământ”, a spus Anamaria Prodan, conform Sport pe Surse.

Gigi Becali îl vrea pe Nicolae Stanciu la FCSB

Patronul FCSB este convins că Stanciu (31 de ani) va semna cu roș-albaștrii în vară, când îi va expira contractul cu Damac.



"Stanciu? El știe. Când este, oricum vine la noi. Nu se duce Stanciu nicăieri niciodată, are bani, are tot ce îi trebuie. El are contract. După șase luni o să vină la noi, din vară", a spus Gigi Becali.

La finalul anului trecut, Stanciu declara că își dorește să își încheie cariera de fotbalist în România.

"(N.r. Te vom mai vedea în fotbalul românesc) Tot ce e posibil, de aici am plecat, probabil că mă voi întoarce cândva, îmi doresc asta. De aici am început fotbalul, de aici am plecat în străinătate, de la Steaua (n.r. FCSB) am debutat la naţională.



Mi-ar plăcea ca într-o bună zi, nu ştiu dacă în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, să mă întorc în România”, declara la acel moment căpitanul României.