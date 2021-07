Ionuț Vînă, săgeți către FCSB: "Cariera mea a luat-o în jos". Ce i-a transmis lui Cicâldău 

Ionuț Vînă a fost prezentat în mod oficial la Universitatea Craiova.

Mijlocașul a ajuns sub comanda lui Laurențiu Reghecampf în urma unui schimb de jucători realizat între FCSB și Universitatea Craiova.

"Am ajuns la un club profesionist, cu niște oameni extraordinari. Vreau să le răsplătesc această încredere prin antrenamente și jocuri foarte bune.

Am vorbit cu Cicâldău, mă bucur pentru el. Cariera lui a luat-o în sus, a mea a luat-o în jos de când am ajuns la FCSB, dar vreau să uit. Am nevoie de încredere și să-mi recapăt plăcerea de a juca fotbal.", a declarat Ionuț Vînă în cadrul conferinței.