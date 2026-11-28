Rar a avut atât de mult ghinion Răzvan Lucescu, în cariera sa de antrenor, ca acum, la Al-Sadd! Pentru că aici, fotbaliștii săi de bază au căzut, precum popicele. Și absențele unor oameni de bază au afectat tot mai mult rezultatele.

Cu calificarea în optimile Champions League ca și compromisă, deși mai sunt trei etape de jucat, Al-Sadd a revenit, astăzi, în campionat, într-o tentativă de a rămâne în lupta pentru titlu. La prima vedere, partida cu Al-Wakrah ar fi trebuit să fie o simplă formalitate pentru campioana ultimelor trei sezoane. Pentru că trupa pregătită de Luis Jose Sierra Pando venea după trei eșecuri succesive. În meciul cu Al-Sadd însă, gazdele au depășit criza, spre disperarea lui Răzvan Lucescu!

Aissa Laidouni, fost mijlocaș la FC Voluntari, l-a ruinat pe Răzvan Lucescu

Și în această partidă cu Al-Wakrah, s-a manifestat problema cronică a echipei lui Răzvan Lucescu: apărarea extrem de fragilă.

În minutul 19, gazdele au înscris, dar golul a fost anulat de VAR. Din păcate pentru Al-Sadd, acest avertisment n-a trezit echipa. Iar în minutul 36, apărarea formației din Doha a fost ridiculizată de algerianul Redouane Berkane. Acesta l-a servit apoi pe Aissa Laidouni, fost mijlocaș al celor de la Voluntari, iar tunisianul a îndeplinit o simplă formalitate: 1-0 Al-Wakrah.