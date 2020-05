Alex Baluta, titular intr-un amical pentru Slovan Liberec! Este primul fotbalist roman care joaca un meci dupa ce pandemia de Covid-19 a pus stop sportului

Alex Baluta este imprumutat de Slavia Praga la Slovan Liberec.

Internationalul roman este primul fotbalist roman care joaca de cand a inceput pandemia de Covid-19, iar campionatele din Europa au fost suspendate.

Baluta a fost titular in amicalul Bohemians 1-1 Liberec.

Trenér #FCSL Pavel Hoftych pošle do 1. poločasu dnešního přípravného duelu #BOHLIB tuto sestavu: ⤵️ pic.twitter.com/wXmPiOeNy9 — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) May 13, 2020

Campionatul in Cehia a fost intrerupt la mijlocul lunii martie si va fi reluat pe 23 mai, potrivit unui anunt facut de liga profesionista.

Sase etape mai sunt de disputat din sezonul regulat, iar prima pozitie este ocupata de Slavia Praga, echipa care il detine pe Baluta si pentru care evolueaza Nicolae Stanciu. Slavia are 58 de puncte, cu 8 mai multe decat ocupanta locului secund, Viktoria Plzen.

4 goluri si 6 pase de gol a reusit Baluta in acest sezon pentru Liberec, iar din sezonul viitor va reveni la Slavia Praga, unde mai are contract pana in 2022.