Alex Baluta a devenit tata de fata! 25 e numarul magic pentru fotbalistul roman

Baluta e primul fotbalist care devine tatic in izolare, dar nu isi poate lua beblusul in brate.

25 aprilie e ziua in care s-a nascut micuta Anastasia si tot 25 e numarul purtat de Baluta la nationala! Sotia a nascut in Romania, el e la antrenamente in Cehia!

"Este o zi norocoasa, o zi superba pentru mine. Mi-au tremurat picioarele, nu am putut sa dorm deloc toata noaptea. O sa fie fata lui tata, trebuie!", a spus Baluta.

Blocat in Cehia, alaturi de parinti, Baluta mai are de asteptat pana in mai sa isi tina in brate fetita!