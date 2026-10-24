Alex Maxim, cel mai bun de pe teren! Ce s-a întâmplat în meciul lui Gaziantep: notele jucătorilor români

Alex Maxim, cel mai bun de pe teren! Ce s-a întâmplat în meciul lui Gaziantep: notele jucătorilor români Stranieri
SPORT.RO
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Alexandru Maxim și Deian Sorescu au fost integraliști în partida lui Gaziantep din campionatul Turciei.

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Gaziantep a pierdut partida meciul de pe teren propriu cu Erzurumspor, scor 1-3, din runda a noua a campionatului Turciei.

Alexandru Maxim a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren și a primit cea mai mare notă din echipa antrenată de Orhan Ak.

Ce note au primit Alex Maxim și Deian Sorescu 

Unicul gol marcat de Gaziantep i-a aparținut lui Calhanoglu (71'), în timp ce oaspeții au înscris prin Cardoso (53'), Gerxhaliu (64') și Giorbelidze (90+5').

Cei doi jucători români au evoluat pe tot parcursul meciului cu Erzurumspor, dar nu s-au remarcat prin vreo pasă de gol sau vreo reușită.

Însă, Alex Maxim a primit cea mai mare notă de la Gaziantep. Cu 7,1 a fost notat mijlocașul român de portalul de specialitate Sofa Score, la fel ca fundașul Abakar Sylla, în timp ce Deian Sorescu a primit 6,6.

  • Alex maxim 4
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Alexandru Maxim are nouă meciuri și două pase decisive în acest sezon pentru formația din Superliga Turciei, în timp ce Deian Sorescu are două goluri în nouă partide.

În urma acestei înfrângeri, Gaziantep are opt puncte după nouă etape și se află pe locul 14, la trei „lungimi” de zona roșie din Turcia.

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