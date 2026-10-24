Alex Maxim, cel mai bun de pe teren! Ce s-a întâmplat în meciul lui Gaziantep: notele jucătorilor români

Gaziantep a pierdut partida meciul de pe teren propriu cu Erzurumspor, scor 1-3, din runda a noua a campionatului Turciei.

Alexandru Maxim a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren și a primit cea mai mare notă din echipa antrenată de Orhan Ak.

Ce note au primit Alex Maxim și Deian Sorescu

Unicul gol marcat de Gaziantep i-a aparținut lui Calhanoglu (71'), în timp ce oaspeții au înscris prin Cardoso (53'), Gerxhaliu (64') și Giorbelidze (90+5').

Cei doi jucători români au evoluat pe tot parcursul meciului cu Erzurumspor, dar nu s-au remarcat prin vreo pasă de gol sau vreo reușită.

Însă, Alex Maxim a primit cea mai mare notă de la Gaziantep. Cu 7,1 a fost notat mijlocașul român de portalul de specialitate Sofa Score, la fel ca fundașul Abakar Sylla, în timp ce Deian Sorescu a primit 6,6.