Andrea Compagno își poate depune candidatura la titlul de cel mai ghinionist câștigător al titlului, în K-League! Ce i s-a întâmplat, anul trecut, când a atins cea mai mare performanță din cariera sa de până acum, depășește orice imaginație!

Pe 18 octombrie 2025, în meciul Jeonbuk – Suwon (2-0), care a făcut formația gazdă campioană, Compagno a marcat, în minutul 2. A fost reușita care i-a întregit bilanțul excelent într-un sezon de vis, la Jeonbuk: 18 goluri! Din păcate pentru vârful italian, tot în acel meci cu Suwon, el a fost scos pe targă, după 35 de minute. Verdictul medicilor? O ruptură de ligamente! În sezonul în care a realizat eventul cu Jeonbuk, cel mai bun din cariera sa, Compagno a și suferit cea mai gravă accidentare pe care o avusese vreodată.

Între momentul în care s-a „rupt“ și cel al revenirii pe teren au fost... 294 de zile! Peste 9 luni și jumătate, adică.