VIDEO Agonie pentru Compagno, fostul star al FCSB-ului: imaginile sosite din Coreea arată ghinionul italianului

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Amir Kiarash
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Spre finalul unui sezon de care nu va dori să-și mai amintească prea curând, Andrea Compagno (30 de ani) a mai primit o decizie dureroasă.

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Andrea CompagnoJeonbuk HyundaiCoreea de Sud
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Andrea Compagno își poate depune candidatura la titlul de cel mai ghinionist câștigător al titlului, în K-League! Ce i s-a întâmplat, anul trecut, când a atins cea mai mare performanță din cariera sa de până acum, depășește orice imaginație!

Pe 18 octombrie 2025, în meciul Jeonbuk – Suwon (2-0), care a făcut formația gazdă campioană, Compagno a marcat, în minutul 2. A fost reușita care i-a întregit bilanțul excelent într-un sezon de vis, la Jeonbuk: 18 goluri! Din păcate pentru vârful italian, tot în acel meci cu Suwon, el a fost scos pe targă, după 35 de minute. Verdictul medicilor? O ruptură de ligamente! În sezonul în care a realizat eventul cu Jeonbuk, cel mai bun din cariera sa, Compagno a și suferit cea mai gravă accidentare pe care o avusese vreodată.

Între momentul în care s-a „rupt“ și cel al revenirii pe teren au fost... 294 de zile! Peste 9 luni și jumătate, adică.

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Compagno, apariție rară pe teren și gol anulat la intervenția VAR

Din păcate pentru Compagno, când a redevenit apt de joc, el a găsit o altă echipă, la Jeonbuk. În primul rând, plecase antrenorul Gustavo Poyet, care i-a dat aripi, și fusese instalat sud-coreeanul Chung Jung-Yong. De asemenea, campioana din K-League, nepermițându-și să stea după Compagno, a umplut linia de atac prin aducerea unor brazilieni, precum Bruno Mota.

În aceste condiții, Compagno a primit foarte puține minute din august încoace. 106, în total, în trei partide. Apoi, a dispărut, din nou, de la Jeonbuk. Pentru că, în nouă meciuri succesive, antrenorul nu l-a inclus nici măcar în lot. Abia astăzi, în partida din etapa a 33-a, italianul a primit o șansă de a arăta ce mai poate.

În meciul din deplasare cu Anyang, Compagno a fost trimis pe teren, în minutul 73, când echipa sa era condusă cu 1-0. Impactul italianului asupra meciului a venit, în minutul 90+2. Pentru că o minge deviată de el în careu a ajuns la Tiago Oroba, iar brazilianul a marcat pentru 1-1.

Apoi însă, în minutul 90+6, agonie pentru Compagno! La o altă centrare în careu, vârful de 30 de ani a marcat din gura porții ceea ce ar fi fost golul de 2-1 pentru Jeonbuk. Spre disperarea sa însă, arbitrul a anulat golul, semnalizând un fault în atac, comis de colegul lui Compagno. Decizia a fost menținută, după ce faza a fost analizată în camera VAR și revăzută de central pe camera de pe marginea gazonului.

Anyang – Jeonbuk s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, spre supărarea lui Compagno, care a ratat șansa de a marca după 371 de zile.

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