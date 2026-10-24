FCSB vine după două victorii consecutive în campionat, după ce Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a preluat echipa, iar înainte de această etapă este pe locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off. Fosta campioană va avea parte de un test dificil în campionat, cu rivala din Giulești, una dintre cele mai în formă echipe din campionatul nostru.

Reghecampf a stabilit echipa de start cu care va ataca cele trei puncte în meciul de pe Arena Națională și i-a pregătit o surpriză lui Daniel Pancu.

Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Rapid! Radunovic, mijlocaș

Potrivit Fanatik.ro, Risto Radunovic ar urma să joace ca mijlocaș la închidere alături de Karlo Muhar, în timp ce fundaș stânga va fi Ricardo Pădurariu, devenit deja titular incontestabil pe acea poziție.

În atac va fi Arnold Garita, care își va juca, cel mai probabil, ultima șansă la FCSB, ținând cont că nu l-a mulțumit pe Becali cu prestațiile sale din ultima perioadă.

Echipa de start a FCSB-ului în meciul cu Rapid: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita

Va fi a 15-a dispută dintre acestea pe actualul stadion ,,Arena Națională”, cei mai mulți spectatori (45.143 spectatori) înregistrându-se pe 20 aprilie 2024, FCSB - Rapid 2-2.

Pronosticul lui Ciprian Marica pentru FCSB - Rapid

Marica îi vede pe giuleșteni drept principalii favoriți, însă se așteaptă să se impună la doar un gol diferență.

Dau un mic avantaj Rapidului. Reghe a produs o reacție la FCSB, dar Rapidul îmi arată că are și consistență. Mă aștept la un meci strâns. Văd un gol diferență, nu mai mult pentru Rapid”, a anticipat fostul atacant al naționalei, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.