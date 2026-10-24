Partida FCSB - Rapid, din runda a 13-a din Superliga, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Galeria Rapidului face spectacol înaintea meciului cu FCSB

Suporterii giuleșteni se pregătesc de meciul cu FCSB și au aprins torțe pe străzile din București.

Galeria Rapidului are steaguri cu însemnele clubului și un banner pe care scrie „Giuleștenii”.