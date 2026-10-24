Partida FCSB - Rapid, din runda a 13-a din Superliga, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Galeria Rapidului face spectacol înaintea meciului cu FCSB
Suporterii giuleșteni se pregătesc de meciul cu FCSB și au aprins torțe pe străzile din București.
Galeria Rapidului are steaguri cu însemnele clubului și un banner pe care scrie „Giuleștenii”.
Echipele de start din FCSB - Rapid! Derby pe Arena Națională
- FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita. Rezerve: M. Popa, Ghahore, M. Popescu, Joao Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa. Antrenor: Laurențiu Reghecampf.
- Rapid: Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo - Grameni, Doumbia - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic. Rezerve: Aioani, Manea, Senciuc, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Bubanja, Șucu, Celik, Jambor, Petrila. Antrenor: Daniel Pancu.
FCSB vine după două victorii consecutive în campionat, după ce Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a preluat echipa, iar înainte de această etapă este pe locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off. Fosta campioană va avea parte de un test dificil în campionat, cu rivala din Giulești, una dintre cele mai în formă echipe din campionatul nostru.
Rapid este pe locul doi, cu 27 de puncte, la două puncte în spatele liderului Dinamo, și vine după cinci victorii consecutive în campionat. Cu un succes pe Arena Națională, echipa lui Daniel Pancu ar urca, temporar, pe primul loc în Superliga României.