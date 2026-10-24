Potaissa Turda, calificare în turul II al European Cup

Principalii marcatori ai manşei retur din turul II au fost Ghiţă 8 goluri, Pop 5, Ghivil 4, pentru Potaissa, respectiv Schmeits 5, pentru oaspeţi.

În tur, Potaissa Turda s-a impus cu scorul de 29-27, iar cu 62-54 la general se califică în runda următoare.

Potaissa Turda a intrat în competiţie din primul tur, când a eliminat pe RK Konjuh Živinice (24-20, 26-24).

În 2018, EHF European Cup, denumită pe atunci Challenge Cup, a fost câştigată de Potaissa Turda, scrie News.ro.