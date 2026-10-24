Chelsea - Tottenham, ora 19:30, LIVE pe VOYO SPORT 1

Partida dintre Chelsea și Tottenham se va disputa pe Stamford Bridge, de la ora 19:30, și poate fi urmărită LIVE pe VOYO SPORT 1 și în format LIVE VIDEO&TEXT pe Sport.ro.

Derby-ul londonez le găsește pe cele două în părți diferite ale clasamentului. Chelsea este pe locul trei, după ce a câștigat în ultimele două runde, astfel că a ajuns la 13 puncte și vine cu un moral bun, dat fiind faptul că a reușit să marcheze de șapte ori în 5-1 cu Bournemouth și 2-0 cu Everton.

Chelsea, cu Xabi Alonso antrenor, se numără și în acest sezon printre echipele cu cele mai serioase investiții în transferuri, astfel că așteptările vor fi pe măsură, ținând cont că în sezonul precedent clubul nu a prins nici măcar un loc pentru cupele europene.

De partea cealaltă, Tottenham a câștigat primul meci din acest sezon de Premier League, 3-1 cu Coventry, și a scăpat de ultima poziție, dar rămâne la coada clasamentului din Premier League, cu șase puncte, pe locul 16.

După ce s-a salvat de la retrogradare cu mari emoții în sezonul precedent, Spurs a investit nu mai puțin de 366 de milioane de euro pentru transferuri, dar începutul nu a fost pe măsura așteptărilor.

În istorie, cele două mari rivale s-au întâlnit în toate competițiile de 181 de ori, iar statistica este de partea lui Chelsea. Gruparea de pe Stamford Bridge a câștigat de 83 de ori, 55 de partide au fost câștigate de Tottenham, iar restul de 43 s-au încheiat la egalitate.