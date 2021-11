Adrian Mutu, dezvăluiri sincere din perioada petrecută la Chelsea: ”Am fost în iad și m-am întors!”

Adrian Mutu (42 ani) a rămas liber de contract după despărțirea de FCU Craiova, iar recent a fost invitat în podcast-ul 'Acasă la Măruță', acolo unde a vorbit, relaxat, despre unele dintre cele mai importante momente ale vieții sale.

Antrenorul nu a ratat nici subiectul Chelsea, despre care, într-un moment de sinceritate, a spus că 'au fost șase luni groaznice', care însă l-au întărit și ambiționat. Mutu a și explicat care au fost factorii care au dus la momentele dificile prin care a trecut.

Adrian Mutu: „Șase luni groaznice! Am fost în iad și m-am întors!”

„Atunci a început adevărata faimă a mea. Londra, New York-ul, Parisul, sunt orașe grele, periculoase pentru un adolescent. Nu sunt ca Bucureștiul, ca Milano, sunt foarte mulți oameni. Importanța orașului te face să te pierzi dacă nu ești educat.

Ideea e că știm cu toții ce s-a întâmplat acolo, nu aș vrea să trecem prin asta. În jur de patru milioane (n.r. - salariu la Chelsea). Noi, în momentul de față, ar trebui să ne educăm copiii cum să fie, cum să aibă succes. Ar trebui ca educația să fie mult mai complexă, să îi pregătim pentru succes.

Eu nu am fost pregătit de lucrul ăsta, m-a luat prin surprindere și faima, și banii, și tot. Nu aveam pe nimeni lângă mine care să mă învețe cum să gestionez aceste sentimente și tot ce se întâmplă acolo și, inevitabil, a venit și căderea. Bineînțeles că am suferit foarte tare. A fost o greșeală și normal că vine și decăderea cu ea. Au fost șase luni groaznice din viața mea. Am fost, ca să zic așa, în iad, și m-am întors.

Eu nu am rămas cu această decădere, am rămas cu faptul că m-am întors și, după acest episod, am luat și ”cel mai bun străin” din Italia de două ori la rând. A fost un comeback extraordinar, pe care puțini sportivi au fost capabili să-l facă”, a mărturisit sincer Mutu în podcast-ul 'Acasă la Măruță'.

Transferul lui Mutu la Chelsea

'Briliantul' a semnat cu Chelsea în august 2003, după ce londonezii l-au cumpărat de la Parma, în schimbul a 19 milioane de euro, fiind unul dintre primele transferuri realizate în era Abramovich.

Atacantul român nu a dezamăgit la debutul său sub comanda lui Ranieri, reușind să înscrie chiar golul victoriei în primul său meci, cu Leicester, 2-1. Ranieri a fost demis la câteva luni după, iar în locul său a fost adus Mourinho, care fusese avertizat de antrenorul italian în privința lui Mutu.

Tehnicianul demis i-a lasat portughezului câte un bilet despre fiecare jucător din lot, iar românul a fost caracterizat cu cuvântul PERICOL.

La câteva săptămâni de la numirea lui Mourinho, fotbalistul român a fost depistat pozitiv cu sibutramina la un test antidoping și dat afară de la Chelsea. Englezii i-au cerut lui Mutu despăgubiri de 17 milioane de euro, câștigând toate procesele cu acesta.

Adrian Mutu a rămas fără club din octombrie 2004 până în ianuarie 2005, când a semnat cu Livorno. De atunci, a mai trecut pe la cluburi din Serie A precum Juventus, Fiorentina și Ajaccio.