Adevaratul motiv pentru care Postolachi a plecat de la PSG! Tuchel a luat decizia: "Va fi mare in 2-3 ani!"

Postolachi a ajuns la Lille in aceasta vara.

Atacantul cu origini moldovene dorit in nationala Romaniei, Virgiliu Postolachi, a fost transferat in aceasta vara de catre Lille de la Paris Saint-Germain. Mutarea a surprins, venind la doar cateva zile dupa ce Postolachi a marcat un gol intr-o partida amicala a campioanei Frantei.

Agentul jucatorului de 19 ani a dezvaluit ca Postolachi a decis sa plece de la PSG dupa ce i-a fost transmis ca nu intra in planurile lui Thomas Tuchel pentru urmatorul sezon.

"Lille mereu este in cautarea unor jucatori tineri si talentati. Il urmareau pe Virgiliu de doua luni si stiau ca il pot obtine in momentul in care PSG a decis sa nu il promoveze la prima echipa. Stiau ce poate, ei cred ca poate fi o platforma buna pentru ca el sa progreseze si ca in 2-3 ani, dupa ce acumuleaza experienta, sa devina un nume mare" a declarat Simon Festinesi pentru Get French Football News.