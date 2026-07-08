Elveția este a șasea reprezentantă a Europei în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după Franța, Norvegia, Spania, Anglia și Belgia. America de Sud și Africa au câte o reprezentantă, Argentina și Maroc.

Franța este marea favorită a specialiștilor, dar și a caselor de pariuri pentru titlul mondial pe care l-au scăpat printre degete în urmă cu patru ani. Și Arsene Wenger (76 de ani) crede că țara sa este cea mai puternică de la acest turneu final.

Fostul antrenor de la Arsenal crede că selecționata lui Didier Deschamps poate fi oprită doar de Spania, cu care Franța se poate întâlni în semifinalele competiției.

Arsene Wenger: ”Franța va câștiga Cupa Mondială”

„Franța va câștiga Cupa Mondială. Știu că veți spune: 'Normal că zici asta, ești francez'. Dar, dacă analizezi acest Campionat Mondial, există un anumit ritm al competiției și trebuie să fii capabil să ții pasul. De exemplu, echipele asiatice au fost eliminate pentru că nu au reușit să facă față intensității și vitezei jocurilor.

Din punct de vedere tehnic, nu au avut suficientă calitate pentru a concura la acest nivel. Pentru mine, adevărata întrebare este Spania. Dacă există acum o echipă capabilă să învingă Franța, aș spune că aceea este Spania, pentru că nivelul său tehnic este superior celui al Franței.

Spaniolii au calitate și o cultură a jocului colectiv pe care nicio altă echipă din lume nu le are la acest nivel. Asta ar putea face diferența între cele două, dar, desigur, Franța este mai puternică din punct de vedere fizic”, a spus Wenger, potrivit Sky Sports.

Ziua de 8 iulie va fi prima fără un meci, de la startul Campionatului Mondial. Primul sfert de finală se va disputa pe 9 iulie, Franța - Maroc, pe ”Gillette Stadium”.

Argentina lui Messi va ”închide balul” în sferturi pe 12 iulie, pe ”Arrowhead Stadium” împotriva Elveției.

Programul sferturilor de finală ale CM 2026:

Franța – Maroc (joi, 9 iulie, ora 23:00)

Spania – Belgia (vineri, 10 iulie, ora 22:00)

Norvegia – Anglia (duminică, 12 iulie, ora 00:00)

Argentina – Elveția (duminică, 12 iulie, ora 04:00)

Semifinale:

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 sferturi: 14 iulie

Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 sferturi: 15 iulie

Finala mică:

18 iulie

Finala mare: