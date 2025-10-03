EXCLUSIV Ovidiu Burcă, OUT de la Sepsi! Cine va prelua „cârma” covăsnenilor

Ovidiu Burcă, OUT de la Sepsi! Cine va prelua &bdquo;c&acirc;rma&rdquo; covăsnenilor Liga 2
Ionut Stoica
Înfrângerea cu Steaua, scor 1-2 în Ghencea, a tulburat apele la Sepsi OSK. 

Deși echipa venea după patru victorii consecutive, eșecul din etapa a 9-a a Ligii 2 l-ar putea costa postul pe Ovidiu Burcă (45 de ani).

Sepsi a ajuns la trei înfrângeri în actualul sezon și a rămas pe locul 11, la limita zonei de play-off. Conducerea consideră că este nevoie de un șoc la nivelul băncii tehnice, iar Burcă ar putea fi demis în perioada următoare.

Principalul vizat pentru a-i lua locul lui Burcă este Robert Ilyes, antrenorul lui Csikszereda. Relația lui Ilyes cu propria echipă s-a răcit, după ce acesta a amenințat cu demisia la finalul meciului cu UTA (0-0). Despre acest subiect a scris și iamsport.ro.

Totuși, din informațiile Sport.ro, în cazul în care negocierile nu se concretizează imediat, echipa ar urma să fie condusă interimar de Laszlo Kulcsar, actualul antrenor secund, un apropiat al patronului Laszlo Dioszegi.

Cine este Laszlo Kulcsar

Figură bine cunoscută la Sfântu Gheorghe, Kulcsar activează de peste 13 ani în cadrul clubului, de la juniori până la prima echipă. 

Kulcsar a fost secund și în trecut a condus formația interimar, inclusiv după plecarea lui Dorinel Munteanu în aprilie 2025. Are licență UEFA B și urmează cursurile pentru licența A, ceea ce înseamnă că în acte are nevoie de un antrenor cu licență Pro pentru a putea conduce echipa.

Sepsi, cel mai valoros lot din Liga 2

Deși a retrogradat în primăvară, Sepsi OSK are în continuare cel mai scump lot din Liga 2. Conform Transfermarkt, echipa este cotată la 8,7 milioane de euro, peste formații din Superliga precum Oțelul, FC Argeș sau Unirea Slobozia.

În etapa următoare, Sepsi va primi vizita Ceahlăului Piatra Neamț. Cele două formații se vor duela duminică, 5 octombrie, de la ora 12:30.

