Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 20:30, pe stadionul de la Clinceni, în etapa cu numărul 12 din sezonul regulat al Superligii României.



La ora disputării partidei, cerul a crăpat. România s-a aflat sub cod roșu de ploi torențiale și vijelii puternice, iar terenul de la Clinceni a fost una dintre victime.



S-a pus și problema amânării duelului, dar în cele din urmă observatorii partidei au constatat că se poate juca. Iar la pauză, oficialii au refăcut marcajele de pe teren.



Imagini fabuloase la Clinceni! Oficialii au refăcut la pauză cu var dungile de pe teren

