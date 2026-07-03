Australia și Egipt s-au întâlnit vineri, 21:00 ora României, în ”16”-imile turneului final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada la Arlington, în Texas, pe ”AT&T Stadium”.

S-a scris istorie la Australia - Egipt!

În minutul 55, Mohamed Hany a înscris în propria poartă, iar australienii au restabilit egalitatea, asta după ce Emam Ashour deblocase tabela de marcaj în minutul 13 al confruntării din Texas.

Autogolul lui Hany a marcat al 13-lea ghinion din acest turneu final. În urmă cu opt ani, la ediția 2018 din Rusia, se semnaseră 12 autogoluri.

”Mohamed Hany a marcat al 13-lea autogol de la Campionatul Mondial din 2026, un nou record pentru o singură ediție, depășind turneul din 2018, când s-au înscris 12 autogoluri. Ghinionist”, au scris statisticienii de la OptaJoe.