S-a scris istorie la Australia - Egipt!

S-a scris istorie la Australia - Egipt! CM 2026
SPORT.RO
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Campionatul Mondial din 2026 se termină pe 17 iulie.

TAGS:
AustraliaEgiptmohamed hanyCM 2026Cupa Mondiala 2026
Din articol

Australia și Egipt s-au întâlnit vineri, 21:00 ora României, în ”16”-imile turneului final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada la Arlington, în Texas, pe ”AT&T Stadium”.

S-a scris istorie la Australia - Egipt!

În minutul 55, Mohamed Hany a înscris în propria poartă, iar australienii au restabilit egalitatea, asta după ce Emam Ashour deblocase tabela de marcaj în minutul 13 al confruntării din Texas.

Autogolul lui Hany a marcat al 13-lea ghinion din acest turneu final. În urmă cu opt ani, la ediția 2018 din Rusia, se semnaseră 12 autogoluri.

”Mohamed Hany a marcat al 13-lea autogol de la Campionatul Mondial din 2026, un nou record pentru o singură ediție, depășind turneul din 2018, când s-au înscris 12 autogoluri. Ghinionist”, au scris statisticienii de la OptaJoe.

Echipele de start

Australia (3-4-2-1): Beach - Circati, Souttar, Herrington - Bos, O'Neill, Irvine, Behich - Volpato, Metcalife - Irankunda; Rezerve: Izzo, M. Ryan, Burgess, Degenek, Devlin, Geria, Hrustic, Mabil, Okon-Engstler, M. Toure, Trewin, Velupillay, Yengi; Selecționer: Tony Popovic

Egipt (4-2-3-1): Shobeir - Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez - Fathy, Attia - Ashour, Salah, Ziko - Marmoush; Rezerve: M. Alaa, Soliman, El Shenawy, Abdelkarim, Abdelmaguid, Adel, T. Alaa, Dunga, Hassan, Saber, Trezeguet, Zizo; Selecționer: Amir Ghalenoei

Lotul Australiei la CM 2026

PORTARI: Mathew Ryan (Levante), Paul Izzo (Randers FC), Patrick Beach (Melbourne City)

FUNDAȘI: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL FC), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (New York City FC)

MIJLOCAȘI: Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine (FC St. Pauli), Connor Metcalfe (FC St. Pauli), Aiden O'Neill (New York City FC), Paul Okon-Engstler (Sydney FC)

ATACANȚI: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (CD Castellon), Mohamed Toure (Norwich City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia)

Lotul Egiptului la CM 2026

PORTARI: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mahdy Soliman (Zamalek), Mostafa Shoubir (Al Ahly), Mohamed Alaa (El Gouna)

FUNDAȘI: Yasser Ibrahim (Al Ahly), Mohamed Hany (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Rami Rabia (Al Ain), Mohamed Abdelmoneim (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids), Tarek Alaa (ZED)

MIJLOCAȘI: Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Zico (Pyramids), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Mohanad Lashin (Pyramids), Nabil Donga (Al Najmah), Marawan Attia (Al Ahly), Mahmoud Saber (ZED)

ATACANȚI: Trezeguet (Al Ahly), Hamza Abdelkarim (FC Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Haissem Hassan (Real Oviedo), Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland), Omar Marmoush (Manchester City), Zizo (Al Ahly)

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