Stanciu, incredibil ce trăiește în China! Scenariu demn de un film de Oscar pentru căpitanul României

Stanciu, incredibil ce trăiește în China! Scenariu demn de un film de Oscar pentru căpitanul României Stranieri
Amir Kiarash
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Nicolae Stanciu are 33 de ani și o grămadă de trofee în CV. Dar titlul pe care îl poate cuceri acum cu Dalian Yingbo ar fi o performanță de care și-ar aminti pentru tot restul vieții!

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Nicolae Stanciu se pregătește să se întoarcă în țară, la Universitatea Cluj, pentru a doua parte din acest sezon. Până atunci însă, mijlocașul român a ajuns la un pas de un titlu pe care îl vedea pierdut, acum două luni!

În Superliga chineză, la finalul etapei cu numărul 25, liderul Chengdu Rongcheng avea un avans de 14 puncte față de cele mai apropiate urmăritoare din clasament, trei la număr. Printre aceste formații era și echipa lui Nicolae Stanciu, Dalian Yingbo. Avansul mare la care ajunsese, în acel moment, liderul campionatului părea că a „ucis“ lupta pentru titlu. Pentru că mai erau cinci runde de disputat și un total de 15 puncte rămase în joc. Altfel spus, dacă Chengdu Rongcheng câștiga doar 2 puncte, era campioană. Doar că fotbalul ne oferă, uneori, niște povești dramatice. Și acum, asistăm la una dintre ele!

Prăbușire pentru lider! Titlul se decide în ultima etapă

De când a ajuns în situația de a avea nevoie de doar 2 puncte, pentru a deveni campioană, Chengdu Rongcheng a avut un colaps. De atunci, în patru etape, echipa a făcut... 1 punct. Iar astăzi, s-a jucat meciul care a prelungit agonia liderului care, la un moment dat, avea o mână pe titlu.

În duelul cu Dalian Yingbo de acasă, gazdele au avut un penalty, la scorul de 0-0, în minutul 40. L-au ratat însă prin Felipe Silva! Penalty-ul fusese provocat de Nicolae Stanciu, titular și integralist la Dalian Yingbo.

Scăpată de acest moment delicat, echipa lui Stanciu avea să dea lovitura de grație, după pauză. Cu contribuția mijlocașului român. În minutul 66, pasa lui Stanciu l-a găsit pe Traore, care a punctat pentru 1-0. Dezastru pentru Chengdu Rongcheng, care vedea cum se face bucăți visul câștigării campionatului. Iar ca drama gazdelor să fie totală, în minutul 90, a fost anulat golul lor de 1-1, pentru ofsaid. Dacă n-ar fi fost intervenția VAR, la această fază, Chengdu Rongcheng ar fi fost campioană cu o rundă înainte de final. Așa însă, echipa de pe locul 1 a pierdut încă o partidă, de această dată cu 0-1, iar soarta titlului se va decide, în ultima etapă!

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Burcă îl poate face campion pe Stanciu, în China!

Duminică, pe 1 noiembrie, e programat momentul culminant al Superligii chineze. Atunci, Chengdu Rongcheng va juca, în deplasare, cu Shandong Taishan, formație aflată pe 4. Dalian Yingbo, echipa lui Stanciu, are un meci mai ușor, tot în deplasare, cu Yunnan Yukun, care e pe 6. La această formație e legitimat un alt român, Andrei Burcă.

În acest moment, podiumul Superligii chineze arată așa:

  1. Chengdu Rongcheng 52 de puncte
  2. Dalian Yingbo 49 de puncte
  3. Beijing Guoan 47 de puncte

În ultima etapă, dacă liderul va fi învins, iar echipa lui Stanciu va câștiga în fața celor de la Yunnan Yukun, atunci vom avea egalitate de puncte între primele două clasate. După acest scenariu, Nicolae Stanciu va fi campion în China! Pentru că Dalian Yingbo are avantajul meciurilor directe cu Chengdu Rongcheng. Pe lângă victoria de astăzi, în deplasare, scor 1-0, echipa lui Stanciu câștigase și meciul din tur, acasă, scor 2-0.

Stanciu a cucerit titlul în patru țări

La 33 de ani, Nicolae Stanciu e în fața titlului cu numărul șapte din carieră. El a fost campion până acum, în România (cu FCSB, în 2013-2014 și 2014-2015), în Belgia (cu Anderlecht, în 2016-2017), în Cehia (cu Slavia Praga, în 2019-2020 și 2020-2021) și în China (cu Wuhan Three Towns, în 2022).

Pe lângă aceste campionate câștigate, Stanciu are și șapte cupe cu FCSB, Anderlecht, Slavia Praga și Wuhan Three Towns.

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