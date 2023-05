Prezent la un meci de fotbal unde nu s-ar fi așteptat nimeni să-l vadă (FCSB - Rapid, scor 1-5), Dîncu s-a arătat contrariat de faptul că jurnaliștii prezenți la stadion l-au filmat.

„Seara a fost apoteotică! Presa m-a interpelat la intrarea pe Arena Naţională să spun ceva memorabil, dar nu am vrut şi atunci au publicat doar o fotografie.

La meciul în care Rapidul lui Adi Mutu a umilit FCSB, unii m-au filmat tot timpul şi m-au criticat că nu m-am putut abţine şi m-am bucurat de cinci ori. Recunosc, aşa a fost! Ca un câine turbat, am greşit sfidând becalizarea socială şi fotbalistică. M-am bucurat de atenţia binemeritată a jurnaliştilor care nu au observat cum galeria FCSB a scandat continuu ceva rasist şi urât despre romi.

La ieşire, fotoreporterii plecaseră supăraţi de asemenea scor, dar am avut bucuria să dialoghez cu Marian Ceauşescu cu care am discutat despre profesori, politicieni, şcoală şi fotbal. Marian a filmat, bineînţeles, şi a postat pe YouTube. O sa pun mai jos filmarea lui pentru ca să se vadă că nu am fost de acord cu el când a fost necuviincios cu partidul meu, dacă se întâmplă cumva ca vreun coleg vigilent să îmi ceară explicaţii pentru comportamentul meu din week-end”, a explicat Dîncu, în postarea de pe Facebook.

Vasile Dîncu, pus pe ironii

Vasile a adăugat că se va consulat cu echipa sa de comunicare dacă nu cumva ar fi bine să îşi publice mereu programul zilei următoare pentru ca a avea o mediatizare completă.

„Ce lume minunată! Vorba lui Mihai Constantinescu. Mâine primesc, la Senat, o delegaţie din Georgia, este interesat cineva? PS. Îmi scrie un prieten că am scăpat uşor că nimeni nu s-a prins că era o combinaţie cu Hezbollah la restaurantul libanez! Uff, mi-a trecut glonţul pe la ureche!”, concluzionează Dîncu.