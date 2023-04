„Nu vă este rușine?!” Florin Talpan, mesaj dur pentru Vasile Dîncu: „Puneți mâna și munciți ca mine! Sunt cunoscut atât în România cât și în străinătate!” 

Senatorul PSD a afirmat recent că Florin Talpan, care este colonel al Armatei Române, s-a autopropus pentru a prelua funcția de general și a declarat că juristul CSA caută să își construiască „faima” pe seama procesului dintre Clubul Sportiv al Armatei și Gigi Becali.

Florin Talpan i-a dat răspunsul lui Vasile Dîncu

Florin Talpan a revenit cu un mesaj dur pe care i-l transmite lui Vasile Dîncu, despre care a spus că l-a „atacat într-un mod nerușinat”.

„Ca urmare a afirmațiilor calomnioase ale dlui Dincu, ma simt obligat sa ii dau replica!

Presupun că dl. Dincu dorește capital electoral! De ce nu a făcut nimic concret pentru Steaua pe perioada cât a fost ministru?

Chiar il rog public să ne precizeze ce măsuri concrete a luat pentru Clubul Steaua? De ce nu a luat măsuri încă din iunie 2022 de cand a venit la stadionul Steaua la aniversarea celor 75 de ani de existenta a clubului Steaua, să se fotografieze cu sportivii clubului si unde a promis foarte multe lucruri, nefăcând nimic in acest sens!

Personal, pot sa afirm concret care sunt realizarile mele iar aceste realizari sunt notorii: recuperarea marcii Steaua Bucuresti, numelui Steaua Bucuresti si palmaresului Steaua Bucuresti precum demersuri pentru recuperarea prejudiciului pentru folosirea ilegala a marcii in perioada 2003/2014 de catre FCSB, si aparari in dosarul initiat de catre FCSB de decadere din drepturi si anulare a marcilor Steaua Bucuresti!





Ati afirmat public ca nu ati avut timp sa vorbiti cu “colonei”! Ca sunt prea multi in Armata Romana! Dacă doreati sa faceti ceva pentru clubul Steaua, aveati obligatia legala si morala sa discutati cu colonelul Talpan, subsemnatul! Vad ca nu cunoasteti ce realizari pe plan profesional am, de aceea va invit sa va informati cine sunt! Nu va este rusine?

Vreti voturi de pe urma rezultatelor mele? Puneti mana si munciti ca mine, 18/20 de ore pe zi! Nu mai umblati prin unele emisiuni cu caracter electoral ca sa “va dati mare“ pe urma muncii mele si sa ma atacati intr-un mod nerusinat!

Cum va permiteti sa afirmati public ca eu imi fac reclama pe urma Stelei cand eu sunt cunoscut atat in Romania cat si in strainatate pentru toate realizarile mele inca din anul 2003? Ati afirmat public ca ar trebui sa fiu tras la raspundere pentru asocierea din 1998!

Nu va este rusine? Eu am venit la clubul Steaua in anul 2002 iar din anul 2003 văzând neregulile comise de binevoitori am inceput demersurile pentru club! De ce nu ati luat masuri si nu ati dat afara din armata romana generalii care se fac vinovati si sunt inca in functii conducere, tolerati?

Nu m-ati ajutat niciodata in demersurile mele si nici nu ati ajutat Clubul Steaua!

Sunteti un al doilea Paunescu. Cum aveti tupeul sa ma acuzati pe mine ca nu am dat informatii unei asociatii, ca am obstructionat accesul la informatii publice?

Am respectat legea si am dat informatiile solicitate. Iar aceasta asociatie, pe care o aparati, este o asociatie care lupta impotriva clubului Steaua! Ce informatii au cerut, le-am dat!

Care e interesul dumitale domnule Dincu ca informatii, unele clasificate, altele nu, sa ajunga la terti sustinatori ai lui Becali? Cum iti permiti dumneata un civil numit politic, sa mi te adresezi mie, colonel al armatei romane, care am participat in teatrele de operatiuni din Afganistan si Bosnia si Hertegovina, si sa ma numesti “tip” sau “individul ala”?

Eu mi-am permis vreodata sa va vorbesc urat?

O persoana educata nu isi permite astfel de derapaje, mai ales in public!

Cu ce drept numesti si apari in presa stimate domnule al doilea Păunescu, cu interese pe care nu le cunoastem inca, dar care nu sunt nici interesele statului roman si nici ale Stelei, nici ale stelistilor, o posibila asociere a stelei cu Asociatia AS 47, care nu are nici un ban, nici un trecut istoric, nu sunt transparenti, care au venit la club si au solicitat gratis folosinta marcii Steaua in conditiile in care licenta anuala este de 3,7 milioane de euro? O asociatie a caror reprezentanti (4 sau 5 persoane) nu ma suporta pentru ca nu le am dat acest drept? Ca nu am acceptat ca statul român sa fie păgubit?

In privinta faptul ca am cerut sa fiu general, stiti foarte bine ca nu m-am autopropus desi aveati obligati sa ma propuneti pentru a fi avansat deoarece sunt unul dintre coloneii care am studiile la zi si necesare pentru a fi avansat la gradul de general si realizari profesionale multiple pe care unii generali avansati pe perioada mandatului dvs nu le au!”, se arată în mesajul transmis de Florin Talpan lui Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu nu este de acord cu abordarea lui Florin Talpan

În ultmii ani, cel mai aprig luptător pentru promovarea Clubului Sportiv al Armatei a fost Florin Talpan. Numai că, Vasile Dîncu îi reproșează colonelului că „războiul” său este mai mult la nivel declarativ. Mai mult, senatorul PSD a mărturisit că a fost șocat a văzut că Florin Talpan s-a autopropus pentru funcția de general.

„Mie îmi pare rău că domnul Talpan face mai degrabă agitație, dar îi place să-și construiască o imagine pornind de la lupta lui. Eu îl înțeleg. Vă spun un lucru care m-a șocat. Eu nu emoționalizez acum. Am și o anumită vârstă, nu mai am emoții din astea să mă supăr pe oameni.

Dar când eram eu la minister s-a propus singur să fie avansat la grad de general și mi-a reproșat că nu l-am propus eu la grad de general”, a declarat Vasile Dîncu pentru Fanatik.