Varianta SOC: A oprit canotorul roman, cu propria viata, un atac terorist sangeros?

Romanul Tudor Simionov a fost ucis in urma unui conflict cu noua atacatori inarmati, in noaptea de Revelion. Unul dintre ei este fiul unui terorist condamnat la inchisoare pe viata.

Canotorul Tudor Simionov, legitimat la CS Dinamo, medaliat cu bronz la Europenele Master (veterani) din 2017, lucra ca bodyguard la un club exclusivist din capitala Marii Britanii. Romanul se afla in Anglia de doua luni pentru a-si continua studiile masterale, el fiind absolvent al Facultatii de Marketing din cadrul ASE Bucuresti. Conform Daily Star si The Sun, Simionov a murit in timp ce ar fi pazit o orgie sexuala, organizata de controversatul om de afaceri Edward Davenport, poreclit "Lordul" si "Fast Eddie", un personaj controversat, condamnat in 2011 la 8 ani si 7 luni de inchisoare pentru o frauda de 4,5 milioane de lire sterline, dar care a fost pus in libertate dupa doar 3 ani, pe caz de boala.

De Revelion, la 5 dimineata, mai multi indivizi au incercat sa intre cu forta in clubul pazit de Simionov, inarmati cu arme de foc, sabii, cutite si alte arme albe, scrie presa britanica. Sportivul roman si colegii lui au oprit accesul grupului de noua persoane la intrarea in club, iar in incaierarea care a urmat tanarul canotor a fost injunghiat mortal, in fata resedintei Fountain House din Park Lane, Westminster. In acelasi incident, doi dintre colegii lui Simionov, de 29 si 37 de ani, dar si o clienta de 29 de ani au fost injunghiati, insa ranile lor nu le pun viata in pericol.

Intr-un comunicat dat de Politia Metropolitana, se explica ca arestarea lui Imran Mostafa Kamel, tanarul de 26 de ani retinut dupa incident, nu are "legatura directa cu moartea romanului sau cu ranirea celorlalte trei persoane", ci cu posesia unei arme de foc, in pofida unei interdictii pe viata, cu care suspectul avea "intentia de a provoca teama sau pericolul". Cel arestat ar fi fiul imamului Abu Hamza al-Masri, un cunoscut terorist de origine egipteana, care a fost pedepsit pentru terorism in SUA si Marea Britanie, unde, de altfel, a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru 11 capete de acuzare legate de terorism, fiind acum incarcerat intr-un penitenciar de maxima securitate.

Abu Hamza a fost acuzat ca a infiintat in Oregon o tabara de antrenament pentru activistii islamisti radicali, dupa modelul Al-Qaida, dar si ca a fost implicat in luarea de ostatici din Yemen, din 1998. Cel poreclit "The Hook" ("Carligul"), din cauza mainii protetice, s-a remarcat, in anii '90, prin predicile pe care le-a sustinut in moscheea din Finsbury Park in nordul Londrei, pentru care a fost incarcerat timp de opt ani intr-o inchisoare din Marea Britanie, dupa ce a fost declarat vinovat de incitare la ura. Fiul sau, Imran Mostafa Kamel, se afla acum in custodie si va fi prezentat in fata instantei.

Desi autoritatile britanice evita sa traga concluzii pripite pana la finalizarea cercetarilor, este foarte probabil ca grupul de noua persoane sa fi fortat intrarea in clubul de noapte, unde avea loc o petrecere libertina, pentru a desfasura acte de violenta extrema motivate de convingeri religioase sau politice, care pot fi incadrate la terorism, iar interventia bodyguardului roman si a colegii sai ar fi preintampinat o baie de sange.

Tudor Simionov nu ar fi primul roman care ar lua atitudine in fata unui atac terorist. In iunie 2017, un brutar roman, Florin Morariu, a adapostit 20 de persoane din calea atacatorilor si a respins intrarea teroristilor in locatia unde lucra, lovindu-i cu navetele si amenintandu-i cu facaletul. In timpul atacului, cei trei teroristi au intrat cu o duba in pietonii de pe London Bridge, apoi au injunghiat in cateva minute zeci de trecatori in zona Borough Market din Londra cu cutite de vanatoare, inainte de a fi anihilati de fortele de ordine. Pentru faptele sale, The Guardian si Associated Press au vorbit despre roman ca fiind "un erou".

Autor: Gabriel Chirea