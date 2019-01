Romanul ucis de Revelion la Londra era CAMPION EUROPEAN in 2018 la canotaj! Dezvaluiri incredibile: "Plecase la Master! Avea un vis"

Tudor Simionov a fost injunghiat mortal in noaptea de Revelion, la Londra. El era bodyguard la un club si a fost ucis pentru ca nu a lasat un grup de scandalagii sa intre la petrecere.

Tudor Simionov (33 de ani) a fost ucis in noaptea de luni spre marti, de Revelion, la Londra. El a incercat sa opreasca un grup de indivizi recalcitranti care au vrut sa intre fara invitatii la o petrecere exclusivista. Tudor era canotor si castigase ultimul titlu chiar in 2018. Era campion european de veterani!

Presa britanica scrie ca Tudor Simionov a fost injunghiat in inima si a incetat din viata la scurt timp. El plecase in Anglia in cautarea unei vieti mai bune.

Fost canotor de performanta, Tudor Simionov lasase Romania in urma pentru a-si face un rost si a oferi un viitor stabil familiei sale. El urma sa se casatoreasca.

"A facut canotaj, nu l-am cunoscut foarte bine pentru ca este o generatie cu zece ani mai mica decat mine, dar in ultimul timp concura la Masters, la veterani", a spus Dorin Alupei, fost participant la JO de la Atlanta si Sydney, citat de ProSport.

O sportiva apropiata de Tudor Simionov era Ani Mironov. Ea spune ca acesta renuntase la sport si se inscrisese la facultate.

"Tudor a fost sportiv, in timpul junioratului, la Triumf si apoi la Dinamo. A renuntat dupa tineret si s-a apucat serios de carte, a si muncit. A mers la Arhitectura, pe care si-a dorit enorm sa o termine, dar a fost nevoit sa se lase pentru ca era foarte scumpa. In urma cu doi ani, el a devenit primul sportiv legitimat la categoria Master", a spus Ani Mironov.

Potrivit acestia, Tudor Simionov isi dorea foarte mult sa termine un master in economie la Londra.

"La 29 de ani a inceput Facultatea de Marketing, la ASE. Avea un program infernal, de la 7-8 dimineata cu antrenament, apoi serviciu pana la 17, iar seara cursuri. In aceeasi perioada, mama lui, Rodica Simionov, fosta handbalista, s-a imbolnativ. El a avut grija si de ea pana a murit. Apoi a terminat ASE-ul.

A vrut sa continue studiile, se visa CEO. A plecat mai intai in Olanda, apoi s-a gandit ca e mai bine in Anglia. Acolo lucra pentru ca sunt scumpe cursurile si mai avea nevoie de niste bani in plus.

Acasa avea o situatie materiala buna, iar una dintre marile bucurii si ambitii era sa-i ajute pe sportivii de la Ghermanesti. Le ducea tricouri, mai facea din cand in cand gratare pentru ei", si-a mai amintit Ani Mironov.

Potrivit presei britanice, Tudor Simionov a platit cu viata curajul de a-i apara pe alti oameni de furia a 9 scandalagii in noaptea de Revelion.