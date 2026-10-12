Trecut marcat de teroare și o răzbunare care nu s-a încheiat, în Fără Urmă: "Ani de zile am așteptat pistolu-n ceafă și pistolul nu venea"

Dio încearcă să fie cu doi pași înaintea lui Scarlat, Cezar va face un pact cu fiul său, iar Nikita va trece prin clipe îngrozitoare în noul episod din Fără Urmă. Serialul poate fi urmărit în această seară de la ora 23:30, la PRO TV, sau pe VOYO, unde episoadele sunt disponibile cu o săptămână în avans.

Ajuns în punctul în care inamicii lui sunt convinși că este mort, Dio va încerca să profite de acest răgaz și îi va explica soției sale, Mara, că pericolul încă nu a trecut pe deplin: „Or să afle că n-am murit și o să vină după mine și după voi! Acum mai avem timp să ne mișcăm, că-s relaxați și câteva zile n-or să mă caute, dar când o să afle că n-am crăpat, o să ne găsească și o să arunce în aer coșmelia asta”.

Șerbu, fostul superior al lui Dio, știe din proprie experiență cât de departe este dispus să meargă Scarlat pentru a se răzbuna: „Ani de zile am așteptat pistolu-n ceafă seara când mă urcam în mașină. Ani de zile! Și pistolul nu venea. Cu Scarlat e care pe care, dacă nu-l elimini tu, el sigur te elimină pe tine. Și când spun Scarlat mă refer și la ginere-su și la fiică-sa. Dacă am cu ce să te ajut, Dio, sunt cu tine. Chiar nu mai am nimic de pierdut în punctul ăsta”.

Cezar va face niște greșeli grave pe care va încerca să le țină ascunse de soția sa, iar pentru a se asigura că adevărul nu va ieși la iveală, îi va cere fiului său să păstreze secretul: „Un pact e când vorbim ceva noi amândoi și ne ținem promisiunea. Vrei să facem un pact noi ca bărbații? Uite, facem un pact că nu povestim nimic din ce s-a întâmplat azi acolo”.

La rândul său, Nikita va comite o greșeală pe care va încerca cu orice preț să o țină ascunsă, după ce o petrecere va lua o întorsătură dramatică și se va încheia într-un mod șocant. „Să nu-i spui lui tata!”, o va implora el pe sora lui mai mare, Delia.

Va reuși Dio să rămână cu un pas înaintea dușmanilor săi? Cât timp va putea Cezar să ascundă adevărul de soția sa și ce consecințe va avea greșeala lui Nikita? Vom afla, în această seară, de la ora 23:30, la PRO TV, într-un nou episod din Fără Urmă.

Fără Urmă – Adevărul te desparte în două!