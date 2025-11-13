CITEȘTE ȘI: Echipa cu o trupă de black metal pe tricouri este antrenată acum de fostul golgheter al lui Chelsea!
GALERIE FOTO Top modelul Ignacia Fernandez este noua Miss World Chile! Tânăra este vocalistă într-o trupă de death metal
Chilianca este o prezență mai mult decât specială.
CITEȘTE ȘI: Echipa cu o trupă de black metal pe tricouri este antrenată acum de fostul golgheter al lui Chelsea!
Vocalistă în trupa de death metal Decessus, top model și activistă pentru drepturile animalelor, Ignacia Fernandez (27 de ani) a câștigat zilele trecute titlul de Miss World Chile.
Ea va reprezenta astfel țara sud-americană la concursul Miss World.
De altfel, Ignacia Fernandez a și performat alături de un coleg pe scena concursului de miss.
VIDEO Ignacia Fernandez, ”voz gutural de death metal”
”Muzica metal este o parte fundamentală din mine, din cine sunt eu și din viața mea.
Este un refugiu, o sursă de putere și în același timp un scop”, a explicat proapăta Miss World Chile.
Născută în 1998 în Santiago de Chile, ea este vocalista trupei de death Decessus, înființată în 2020, și în paralel are o carieră de succes și ca top model în țara natală.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News