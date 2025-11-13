Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea, ”un meci de foc” cu un final care a răsturnat totul!

De altfel, Ignacia Fernandez a și performat alături de un coleg pe scena concursului de miss.

Vocalistă în trupa de death metal Decessus , top model și activistă pentru drepturile animalelor, Ignacia Fernandez (27 de ani) a câștigat zilele trecute titlul de Miss World Chile.

”Muzica metal este o parte fundamentală din mine, din cine sunt eu și din viața mea.

Este un refugiu, o sursă de putere și în același timp un scop”, a explicat proapăta Miss World Chile.

Născută în 1998 în Santiago de Chile, ea este vocalista trupei de death Decessus, înființată în 2020, și în paralel are o carieră de succes și ca top model în țara natală.

