GALERIE FOTO Top modelul Ignacia Fernandez este noua Miss World Chile! Tânăra este vocalistă într-o trupă de death metal

Top modelul Ignacia Fernandez este noua Miss World Chile! T&acirc;năra este vocalistă &icirc;ntr-o trupă de death metal Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Chilianca este o prezență mai mult decât specială.

TAGS:
Ignacia Fernandezdeath metalDecessusMiss World ChileMiss World
Din articol

CITEȘTE ȘI: Echipa cu o trupă de black metal pe tricouri este antrenată acum de fostul golgheter al lui Chelsea!

  • Ignacia 91
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Vocalistă în trupa de death metal Decessus, top model și activistă pentru drepturile animalelor, Ignacia Fernandez (27 de ani) a câștigat zilele trecute titlul de Miss World Chile.

Ea va reprezenta astfel țara sud-americană la concursul Miss World.

De altfel, Ignacia Fernandez a și performat alături de un coleg pe scena concursului de miss.

VIDEO Ignacia Fernandez, ”voz gutural de death metal”

”Muzica metal este o parte fundamentală din mine, din cine sunt eu și din viața mea.

Este un refugiu, o sursă de putere și în același timp un scop”, a explicat proapăta Miss World Chile.

Născută în 1998 în Santiago de Chile, ea este vocalista trupei de death Decessus, înființată în 2020, și în paralel are o carieră de succes și ca top model în țara natală.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO
Explozie urmată de incendiu, &icirc;ntr-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Echipa cu o trupă de black metal pe tricouri este antrenată acum de fostul golgheter al lui Chelsea!
Echipa cu o trupă de black metal pe tricouri este antrenată acum de fostul golgheter al lui Chelsea!
ULTIMELE STIRI
De la Barcelona &icirc;n Premier League (VOYO)! Ce a spus starul catalanilor: &bdquo;Este cea mai bună ligă&rdquo;
De la Barcelona în Premier League (VOYO)! Ce a spus starul catalanilor: „Este cea mai bună ligă”
Gloria Bistrița - SCM R&acirc;mnicu V&acirc;lcea, &rdquo;un meci de foc&rdquo; cu un final care a răsturnat totul!
Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea, ”un meci de foc” cu un final care a răsturnat totul!
Totul pentru meciul cu Rom&acirc;nia! Jucătorii Bosniei, declarații războinice
Totul pentru meciul cu România! Jucătorii Bosniei, declarații războinice
De la triplusalt la podiumul de modă! Povestea fabuloasă a lui Jennifer Dossey. Cum arată la 21 de ani fiica regretatului Ibrahim Dossey
De la triplusalt la podiumul de modă! Povestea fabuloasă a lui Jennifer Dossey. Cum arată la 21 de ani fiica regretatului Ibrahim Dossey
Cum l-a pierdut Manchester City pe Ederson. Mesajul portarului brazilian. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO
Cum l-a pierdut Manchester City pe Ederson. Mesajul portarului brazilian. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mutarea rezolvată de Gigi Becali: &rdquo;E la FCSB. Va fi un mare c&acirc;știg&rdquo;

Mutarea rezolvată de Gigi Becali: ”E la FCSB. Va fi un mare câștig”

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Gigi Becali i-a adus soția &icirc;n Rom&acirc;nia ca să &icirc;l țină &rdquo;din scurt&rdquo;: &rdquo;I-am plătit bilet!&rdquo;

Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a Rom&acirc;niei: &rdquo;Arăta groaznic! A fost devastat&rdquo;

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a României: ”Arăta groaznic! A fost devastat”

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: &rdquo;&Icirc;l dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!&rdquo;

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: ”Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!”

C&acirc;t a fost suspendat Daniel B&icirc;rligea după eliminarea din Hermannstadt - FCSB

Cât a fost suspendat Daniel Bîrligea după eliminarea din Hermannstadt - FCSB



Recomandarile redactiei
Totul pentru meciul cu Rom&acirc;nia! Jucătorii Bosniei, declarații războinice
Totul pentru meciul cu România! Jucătorii Bosniei, declarații războinice
De la Barcelona &icirc;n Premier League (VOYO)! Ce a spus starul catalanilor: &bdquo;Este cea mai bună ligă&rdquo;
De la Barcelona în Premier League (VOYO)! Ce a spus starul catalanilor: „Este cea mai bună ligă”
Radu Drăgușin dorit de Chivu? Dezvăluirea făcută de agentul fotbalistului
Radu Drăgușin dorit de Chivu? Dezvăluirea făcută de agentul fotbalistului
Naționala care a călătorit peste 17.000 km pentru amicalul cu Rusia de pe &rdquo;Gazprom Arena&rdquo; din Sankt Petersburg!
Naționala care a călătorit peste 17.000 km pentru amicalul cu Rusia de pe ”Gazprom Arena” din Sankt Petersburg!
De la triplusalt la podiumul de modă! Povestea fabuloasă a lui Jennifer Dossey. Cum arată la 21 de ani fiica regretatului Ibrahim Dossey
De la triplusalt la podiumul de modă! Povestea fabuloasă a lui Jennifer Dossey. Cum arată la 21 de ani fiica regretatului Ibrahim Dossey
Alte subiecte de interes
Antrenorul &icirc;nnebunit după Death și Obituary a semnat cu &rdquo;Sfinții&rdquo;! Ivan Juric este noul manager al lui Southampton
Antrenorul înnebunit după Death și Obituary a semnat cu ”Sfinții”! Ivan Juric este noul manager al lui Southampton
Death metal victory! Debut perfect pentru rockerul Ivan Juric la AS Roma, care a distrus fostul lider din Serie A
Death metal victory! Debut perfect pentru rockerul Ivan Juric la AS Roma, care a distrus fostul lider din Serie A
E campioana olimpica in 2018, dar nu-i ajunge. Sexy-patinatoarea care vrea sa SEDUCA planeta! Nu degeaba i se spune Kim Kardashian
E campioana olimpica in 2018, dar nu-i ajunge. Sexy-patinatoarea care vrea sa SEDUCA planeta! Nu degeaba i se spune "Kim Kardashian"
Cum arata fata care a reprezentat Romania la Miss World 2017 FOTO si VIDEO
Cum arata fata care a reprezentat Romania la Miss World 2017 FOTO si VIDEO
CITESTE SI
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

stirileprotv Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat &icirc;nceputul unei Rom&acirc;nii care și-a luat destinul european &icirc;n propriile m&acirc;ini

stirileprotv 30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Un om de afaceri din Prahova, trimis &icirc;n judecată pentru camătă. A dat &icirc;mprumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

stirileprotv Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!