Inca un meci AMANAT in Romania din cauza noului coronavirus! "U" Cluj nu a primit acceptul de a juca impotriva Rapidului 

Covid-19 creeaza noi probleme in fotbalul din Romania.

Meciul dintre Rapid si "U" Cluj a fost amanat dupa ce clujenii au anuntat ca au 23 de persoane infectate cu noul coronavirus la echipa, 18 fotbalisti si 5 membri ai staff-ului auxiliar.

In aceste conditii, Universitatea Cluj nu a primit acordul DSP pentru a disputa partida de luni, in compania celor de la Rapid.

"Partida va fi reprogramata de Federatia Romana de Fotbal la o data ce va fi anuntata ulterior. FC Universitatea Cluj colaboreaza in permanenta cu autoritatile competente pentru gestionarea situatiei epidemiologice si revenirea la activitatea competitionala", au notat oficialii "sepcilor rosii" intr-un comunicat de presa.

De-a lungul acestui sezon, in Liga a 2-a au fost amanate mai multe partide, echipele fiind afectate grav de Covid-19.

In plus, in aceste zile, s-a amanat si meciul dintre Dinamo si Astra, dupa ce giurgiuvenii au anuntat peste 25 de cazuri de imbolnaviri.