VIDEO „Presiune incredibilă la FCSB!” Laurențiu Reghecampf a răbufnit înaintea meciului cu Corvinul

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SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf a vorbit vineri despre situația de la FCSB, înaintea partidei cu Corvinul Hunedoara. Tehnicianul și-a asumat vina pentru ultimele două eșecuri (ambele cu 0-1), cu Gloria Bistrița și U Cluj.

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La conferința de presă premergătoare partidei din ultima etapă a turului Superligii, antrenorul FCSB a explicat motivul rezultatelor negative înregistrate de echipa sa. „Eu sunt vinovat pentru ultimele două înfrângeri. Am avut foarte mare încredere în lotul nostru, din păcate cei care au jucat nu s-au ridicat la nivelul pe care îl așteptam. Atât eu, cât și ei suntem sub o presiune incredibilă”, a spus Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.

Roș-albaștrii ocupă locul 7 în Superliga, cu 21 de puncte acumulate în 14 etape, aflându-se la 12 lungimi în spatele liderului Dinamo.

Pentru FCSB urmează partida de pe teren propriu cu Corvinul Hunedoara, programată sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 20:30. Formația oaspete se află pe poziția a 8-a în clasament, cu 19 puncte, și este pregătită de Florin Maxim, antrenorul pe care Gigi Becali l-a dorit în trecut pe banca tehnică a celor de la FCSB. „Trebuie să luăm în serios meciul, altfel vom avea probleme. Nu sunt îngrijorat, ba mai mult, sunt sigur că echipa va face un joc bun”, a transmis tehnicianul gazdelor.

Lsta de achiziții pentru iarnă

„Reghe” așteaptă primul gol de la Denis Drăguș, fotbalist sosit liber de contract de la Trabzonspor pe 4 septembrie 2026. „A muncit destul de mult, merită acest lucru, n-a fost adus să fie pe bancă, este și căpitanul echipei în același timp”, a mai spus Reghecampf.

Gigi Becali a promis cel puțin patru transferuri în perioada de mercato din iarnă, iar staff-ul tehnic pregătește listele cu propuneri pentru întărirea lotului. „Încercăm să avem 3-4 soluții pentru fiecare poziție. La sfârșit, cel care plătește trebuie să decidă pe care dintre cei 4 îi alege”, a încheiat antrenorul celor de la FCSB.

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