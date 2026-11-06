La conferința de presă premergătoare partidei din ultima etapă a turului Superligii, antrenorul FCSB a explicat motivul rezultatelor negative înregistrate de echipa sa. „Eu sunt vinovat pentru ultimele două înfrângeri. Am avut foarte mare încredere în lotul nostru, din păcate cei care au jucat nu s-au ridicat la nivelul pe care îl așteptam. Atât eu, cât și ei suntem sub o presiune incredibilă”, a spus Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.

Roș-albaștrii ocupă locul 7 în Superliga, cu 21 de puncte acumulate în 14 etape, aflându-se la 12 lungimi în spatele liderului Dinamo.

Pentru FCSB urmează partida de pe teren propriu cu Corvinul Hunedoara, programată sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 20:30. Formația oaspete se află pe poziția a 8-a în clasament, cu 19 puncte, și este pregătită de Florin Maxim, antrenorul pe care Gigi Becali l-a dorit în trecut pe banca tehnică a celor de la FCSB. „Trebuie să luăm în serios meciul, altfel vom avea probleme. Nu sunt îngrijorat, ba mai mult, sunt sigur că echipa va face un joc bun”, a transmis tehnicianul gazdelor.