Discuţiile privind prelungirea contractului lui Ousmane Dembele cu clubul de fotbal Paris Saint-Germain până în 2030 sunt într-un stadiu avansat, deşi nu s-a ajuns încă la un acord oficial, a declarat vineri pentru AFP o sursă apropiată negocierilor.

Ousmane Dembele, aproape de prelungirea contractului cu PSG

„Discuţiile dintre clubul parizian şi atacantul francez sunt extrem de constructive şi pozitive”, a precizat sursa, potrivit Agerpres, adăugând că ambele părţi îşi doresc să ajungă rapid la o înţelegere.

„Deşi negocierile avansează bine, mai există câteva aspecte care trebuie clarificate”, a indicat sursa.

Solicitarea lui Dembele

Dembele, care s-a alăturat clubului în 2023 şi are un contract valabil până în iunie 2028, fiind în prezent indisponibil din cauza unei accidentări la coapsă, solicită, printre altele, o mărire de salariu.

Fostul jucător al Barcelonei, în vârstă de 29 de ani, este „inima echipei”, a declarat recent Luis Enrique într-un interviu acordat canalului media oficial al PSG.

În plus, la fel ca în cazul lui Dembele, clubul poartă de câteva luni discuţii şi cu Khvicha Kvaraţhelia - care suferă în prezent de o accidentare gravă la genunchi - cu privire la o prelungire a contractului dincolo de anul 2029, potrivit unei alte surse apropiate negocierilor.

La începutul acestui sezon, pe 5 septembrie, PSG a anunţat mai multe prelungiri de contract: Luis Enrique (până în 2030), Fabian Ruiz (până în 2028), precum şi Willian Pacho, Joao Neves, Lucas Beraldo şi Senny Mayulu (toţi până în 2031).