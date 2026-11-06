Adrian Mihalcea, decizie majoră după UTA - Petrolul 0-1: „Am vorbit cu domnul Meszar”

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„O partidă bună. Cred că a fost un meci deschis, cu ocazii de ambele părți. Ca de fiecare dată, am avut un aport destul de bun ofensiv. Foarte multe șuturi spre poartă, cred că jocul s-a decis printr-un moment. Noi o dăm în bară din doi metri, ei, pe o acțiune bine conturată...

Mi-a plăcut intensitatea, jocul băieților. Altădată poate am câștigat cu mai puține ocazii, dar am pierdut împotriva unei echipe bune, care se propune play-off-ului. Nu reușim să depășim acest moment, dar, în momentul de față, contează mai puțin acest lucru.

Le mulțumim celor care au venit și ultrașilor care sunt mereu aproape de echipă. De când sunt eu aici, nu am avut niciun fel de problemă. Astăzi, din păcate, nu am... Nu, am avut o discuție doar eu cu domnul Meszar. Văd că au apărut în presă anumite chestii. Am vorbit cu domnul Meszar anumite chestii, dacă el dorește să spună, să le spună”, a declarat Adrian Mihalcea după meci.

Caseta meciului

UTA: M. Rosa – Ouaneh, Benga, Pospelov, Alomerovic - Sota Mino, Alin Roman – El Sawy (Ţăroi 75'), Papeau (Tzionis 75'), Hakim Abdallah (Sinani 83') – M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea

M. Rosa – Ouaneh, Benga, Pospelov, Alomerovic - Sota Mino, Alin Roman – El Sawy (Ţăroi 75'), Papeau (Tzionis 75'), Hakim Abdallah (Sinani 83') – M. Coman. Adrian Mihalcea Petrolul: Zima – Căpuşă, Papp, Malula, A. Dumitrescu – Hanca (Ţuţu 78'), Lucho Vega (Huseinov 65') – Teixeira (Ludewig 85'), M. Ioniţă (Zaian 85'), Rodrigo Martins – Nlundulu (Israel 65'). Antrenor: Ricardo Sousa

Zima – Căpuşă, Papp, Malula, A. Dumitrescu – Hanca (Ţuţu 78'), Lucho Vega (Huseinov 65') – Teixeira (Ludewig 85'), M. Ioniţă (Zaian 85'), Rodrigo Martins – Nlundulu (Israel 65'). Ricardo Sousa Cartonaşe galbene: Alomerovic 63' / Lucho Vega 45+1', Teixeira 50', Zaian 89'

Alomerovic 63' / Lucho Vega 45+1', Teixeira 50', Zaian 89' A marcat: Mario Ioniță 71'

Mario Ioniță 71' Arbitri: George Găman - Adrian Ghinguleac, Cosmin Vatamanu

George Găman - Adrian Ghinguleac, Cosmin Vatamanu Arbitri VAR: Sorin Costreie - Claudiu Marcu

Ploieştenii sunt pe locul patru, cu 27 de puncte, în timp ce UTA se află pe 10, cu 18 puncte.