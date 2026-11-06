Adrian Mihalcea, decizie majoră după UTA - Petrolul 0-1: „Am vorbit cu domnul Meszar”

Adrian Mihalcea, decizie majoră după UTA - Petrolul 0-1: „Am vorbit cu domnul Meszar” Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Petrolul a dispus vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de UTA, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă.

TAGS:
Adrian MihalceaUTA AradutaSuperligaPetrolul PloiestiAlexandru Meszar
Din articol

Adrian Mihalcea, antrenorul învinșilor, a transmis că pentru moment nu va demisiona, în ciuda informațiilor apărute în spațiul public. 

Reacția lui Adrian Mihalcea după UTA - Petrolul 0-1

Mihalcea a confirmat, de asemenea, că a discutat cu Alexandru Meszar, conducătorul de facto al „Bătrânei Doamne”.

Adrian Mihalcea

  • Universitatea craiova uta arad superliga superbet 18072026
×
Adrian Mihalcea, în Universitatea Craiova - UTA / Foto IMAGO
Adrian Mihalcea, nervos după victoria cu Universitatea Craiova / Foto: Sport Pictures
Sursa foto: Sport Pictures.
ÎNAPOI LA ARTICOL

„O partidă bună. Cred că a fost un meci deschis, cu ocazii de ambele părți. Ca de fiecare dată, am avut un aport destul de bun ofensiv. Foarte multe șuturi spre poartă, cred că jocul s-a decis printr-un moment. Noi o dăm în bară din doi metri, ei, pe o acțiune bine conturată... 

Mi-a plăcut intensitatea, jocul băieților. Altădată poate am câștigat cu mai puține ocazii, dar am pierdut împotriva unei echipe bune, care se propune play-off-ului. Nu reușim să depășim acest moment, dar, în momentul de față, contează mai puțin acest lucru. 

Le mulțumim celor care au venit și ultrașilor care sunt mereu aproape de echipă. De când sunt eu aici, nu am avut niciun fel de problemă. Astăzi, din păcate, nu am... Nu, am avut o discuție doar eu cu domnul Meszar. Văd că au apărut în presă anumite chestii. Am vorbit cu domnul Meszar anumite chestii, dacă el dorește să spună, să le spună”, a declarat Adrian Mihalcea după meci.

Caseta meciului

  • UTA: M. Rosa – Ouaneh, Benga, Pospelov, Alomerovic - Sota Mino, Alin Roman – El Sawy (Ţăroi 75'), Papeau (Tzionis 75'), Hakim Abdallah (Sinani 83') – M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Petrolul: Zima – Căpuşă, Papp, Malula, A. Dumitrescu – Hanca (Ţuţu 78'), Lucho Vega (Huseinov 65') – Teixeira (Ludewig 85'), M. Ioniţă (Zaian 85'), Rodrigo Martins – Nlundulu (Israel 65'). Antrenor: Ricardo Sousa
  • Cartonaşe galbene: Alomerovic 63' / Lucho Vega 45+1', Teixeira 50', Zaian 89'
  • A marcat: Mario Ioniță 71'
  • Arbitri: George Găman - Adrian Ghinguleac, Cosmin Vatamanu
  • Arbitri VAR: Sorin Costreie - Claudiu Marcu

Ploieştenii sunt pe locul patru, cu 27 de puncte, în timp ce UTA se află pe 10, cu 18 puncte.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un român a spart o casă din Italia și, obosit de atâta cotrobăit, s-a culcat. Ce le-a spus polițiștilor care l-au trezit
Un român a spart o casă din Italia și, obosit de atâta cotrobăit, s-a culcat. Ce le-a spus polițiștilor care l-au trezit
ARTICOLE PE SUBIECT
A făcut anunțul imediat după UTA - Petrolul: ”Din lume!”
A făcut anunțul imediat după UTA - Petrolul: ”Din lume!”
UTA Arad - Petrolul 0-1 | Trei puncte pentru ”lupii galbeni”
UTA Arad - Petrolul 0-1 | Trei puncte pentru ”lupii galbeni”
Ratarea campionatului UTA - Petrolul!
Ratarea campionatului UTA - Petrolul!
Debutantul Jobe Bellingham, lângă fratele Jude la naționala Angliei! Lotul lui Thomas Tuchel pentru meciurile cu Croația și Spania
Debutantul Jobe Bellingham, lângă fratele Jude la naționala Angliei! Lotul lui Thomas Tuchel pentru meciurile cu Croația și Spania
Horațiu Feșnic, PRAF în Europa League! Trei gafe majore în Crystal Palace - Hoffenheim: ”Decizii extrem de discutabile”
Horațiu Feșnic, PRAF în Europa League! Trei gafe majore în Crystal Palace - Hoffenheim: ”Decizii extrem de discutabile”
ULTIMELE STIRI
Costel Pantilimon a numit revelația sezonului: ”Sunt fascinat! Ar trebui să vorbim mai des de ea”
Costel Pantilimon a numit revelația sezonului: ”Sunt fascinat! Ar trebui să vorbim mai des de ea”
Toulouse - Strasbourg, în direct pe VOYO de la 21:45! Echipele de start
Toulouse - Strasbourg, în direct pe VOYO de la 21:45! Echipele de start
FC Argeș - Dinamo 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Piteștenii deschid scorul
FC Argeș - Dinamo 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Piteștenii deschid scorul
SUA și-au cerut scuze Rusiei după gestul care a stârnit furie la Moscova
SUA și-au cerut scuze Rusiei după gestul care a stârnit furie la Moscova
Anunț de ultimă oră despre viitorul lui Ousmane Dembele! Ce se întâmplă cu starul lui PSG
Anunț de ultimă oră despre viitorul lui Ousmane Dembele! Ce se întâmplă cu starul lui PSG
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

S-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, după două meciuri consecutive în Europa League ca titular

S-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, după două meciuri consecutive în Europa League ca titular

Gigi Becali îl vrea înapoi în Superliga! Ținta din iarnă a lui FCSB a ieșit din nou în evidență

Gigi Becali îl vrea înapoi în Superliga! Ținta din iarnă a lui FCSB a ieșit din nou în evidență

Dinamo nu se mai oprește! Încă doi portari au semnat astăzi cu echipa lui Nuno Campos

Dinamo nu se mai oprește! Încă doi portari au semnat astăzi cu echipa lui Nuno Campos

Basarab Panduru scoate artileria grea după Craiova - Egnatia: ”Slabi, grași! El a fost singurul bun”

Basarab Panduru scoate artileria grea după Craiova - Egnatia: ”Slabi, grași! El a fost singurul bun”

Reghecampf, anunț înainte de FCSB - Corvinul: "El va fi căpitanul echipei. N-a fost adus să fie pe bancă"

Reghecampf, anunț înainte de FCSB - Corvinul: "El va fi căpitanul echipei. N-a fost adus să fie pe bancă"

Reacția lui Filipe Coelho după spectacolul făcut de Craiova cu Egnatia: ”Nu înțeleg de ce sunt criticați!”

Reacția lui Filipe Coelho după spectacolul făcut de Craiova cu Egnatia: ”Nu înțeleg de ce sunt criticați!”


Recomandarile redactiei
Costel Pantilimon a numit revelația sezonului: ”Sunt fascinat! Ar trebui să vorbim mai des de ea”
Costel Pantilimon a numit revelația sezonului: ”Sunt fascinat! Ar trebui să vorbim mai des de ea”
FC Argeș - Dinamo 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Piteștenii deschid scorul
FC Argeș - Dinamo 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Piteștenii deschid scorul
Real Madrid, acord cu atacantul pentru care a plătit 50 de milioane de euro! Transferul se va oficializa
Real Madrid, acord cu atacantul pentru care a plătit 50 de milioane de euro! Transferul se va oficializa
Anunț de ultimă oră despre viitorul lui Ousmane Dembele! Ce se întâmplă cu starul lui PSG
Anunț de ultimă oră despre viitorul lui Ousmane Dembele! Ce se întâmplă cu starul lui PSG
Gigi Becali îl vrea înapoi în Superliga! Ținta din iarnă a lui FCSB a ieșit din nou în evidență
Gigi Becali îl vrea înapoi în Superliga! Ținta din iarnă a lui FCSB a ieșit din nou în evidență
Alte subiecte de interes
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Adrian Mihalcea și-a făcut praf jucătorii, după înfrângerea cu CFR Cluj: "M-au dezamăgit!"
Adrian Mihalcea și-a făcut praf jucătorii, după înfrângerea cu CFR Cluj: "M-au dezamăgit!" 
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Trei foști dinamoviști o salvează pe Dinamo. Dorinel, Sabău și Rednic. Caramavrov scrie despre meciurile care au decis retrogradatele și „salvatele”
Trei foști dinamoviști o salvează pe Dinamo. Dorinel, Sabău și Rednic. Caramavrov scrie despre meciurile care au decis retrogradatele și „salvatele”
Mircea Rednic face revoluție la UTA! Un atacant de națională și fost campion, dorit la Arad
Mircea Rednic face revoluție la UTA! Un atacant de națională și fost campion, dorit la Arad 
CITESTE SI
Ce a spus Maia Sandu presei din Ungaria despre unirea R. Moldova cu România. „Vreau ca țara mea să fie în siguranță”

stirileprotvCe a spus Maia Sandu presei din Ungaria despre unirea R. Moldova cu România. „Vreau ca țara mea să fie în siguranță”

Termoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

stirileprotvTermoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

Cele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

stirileprotvCele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

Orașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

stirileprotvOrașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!