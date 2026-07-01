Plecare de la Rapid: ”Mulțumim pentru tot și mult succes în continuare!”

După ce și-a schimbat aproape tot staff-ul în urma venirii lui Daniel Pancu pe banca din Grant, Rapid l-a lăsat liber de contract și pe doctorul echipei, Misael Rivas.

Mexicanul a venit la Rapid pe 9 ianuarie 2025, când l-a înlocuit atunci pe Omer Șenol. El a mai lucrat în la Merida FC, Almeria, Espanyol și Al Shabab înainte să ajungă în Grant.

”Mulțumim pentru tot, Misael Rivas!

După un an și jumătate petrecut în cadrul clubului, colaborarea dintre FC Rapid și Misael Rivas ajunge la final de contract.

Îi mulțumim domnului doctor pentru grija constantă față de sănătatea jucătorilor și pentru munca depusă zi de zi în slujba echipei, toate cu un desăvârșit profesionalism.

Îi dorim mult succes în continuare, atât pe plan profesional, cât și personal!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.

Ce spunea Rivas atunci când a semnat cu Rapid în ianuarie 2025

Mexicanul a venit în perioada în care Marius Șumudică activa la club. El spunea despre fostul antrenor al Rapidului că are o reputație bună la arabi.

”Da, îl știu. Am fost la o echipă (Al Shabab), iar oamenii vorbeau foarte frumos despre el. Este o persoană foarte bună, inteligentă, în multe privințe legate de sport”, spunea Rivas.