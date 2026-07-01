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Andrei Nicolescu a confirmat că orice jucător de la Dinamo poate să plece în vară pentru o ofertă avantajoasă.

Andrei Nicolescu: „Orice ofertă care este foarte bună va fi acceptată”

Nicolescu a explicat că situația financiară a „câinilor roșii” nu este deloc una bună, motiv pentru care orice sumă din transferuri este binevenită.

„Orice ofertă care este foarte bună, pentru un jucător de la Dinamo, va fi acceptată. Dinamo este în monitorizare de peste patru ani, iar în ultimii trei ani este într-un deficit operațional mare.

Nicolescu: „Noi trebuie să generăm venituri din vânzarea jucătorilor”

Noi trebuie să generăm venituri din vânzarea jucătorilor, pentru că celelalte venituri nu ne pot acoperi deficitul. Să nu ne ducă într-o zonă în care să putem avea niște restricții legate de valoarea contractelor jucătorilor, valoarea sumelor de transfer pe care am putea să le plătim, plus anumite restricții în următoarele perioade de transferuri.

(n.r.- deci orice jucător de la Dinamo este transferabil) Da, pentru suma corectă”, a declarat Andrei Nicolescu, conform prosport.ro.

Bursa transferurilor la Dinamo

Antrenor - Nuno Campos (nou)

Veniri - Răzvan Radu (Metalul Buzău / 60.000 euro), Ianis Doană (CSM Reșița / 25.000 euro), Oliver Hintsa (Sogndal / gratis), Martin Pascual (CD Mirandes / gratis), Alaa Bellaarouch (Sporting Braga / împrumutat), Adriano Manole (CFC Argeș / gratis), Ștefan Opriș (FCU Cluj / gratis), Eduard Ilincaș (promovat de la juniori)

Reveniri după împrumuturi - David Irimia (Metaloglobus), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Costin Amzăr (Al Nasr SC), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău), Codruț Sandu (Corvinul), Ianys Neculai (CS Dinamo), Peter Maapia (Gloria Bistrița), Sanusi Hussaini (Minaur Baia Mare), Matei Marin (Olimpia Satu Mare), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo), Ahmed Bala (Înainte Modelu), Andrei Ionică (LPSHD Clinceni), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș), Luca Bărbulescu (Corvinul), Casian Soare (CS Dinamo)

Plecări - Valentin Țicu (FCV Farul / gratis), Eddy Gnahore, Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko (contracte încheiate), Devis Epassy (contract reziliat), Valentin Dumitrache (Chindia / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat)

Dinamo va debuta în noul sezon de Superliga cu un meci în deplasare. Pe 18 iulie, la Ploiești, „câinii” se vor duela cu Petrolul.