Gigi Becali anunță două noi mutări la FCSB: „Am vorbit cu MM!”

Gigi Becali anunță două noi mutări la FCSB: „Am vorbit cu MM!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a confirmat că negocierile pentru un atacant și un mijlocaș defensiv se află pe ultima sută de metri.

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Potrivit finanțatorului, clubul va investi o sumă importantă pentru aducerea unui fotbalist cu profil ofensiv. Jucătorul dorit provine dintr-un campionat din vestul Europei și se pliază pe sistemul 4-2-3-1, putând evolua atât în spatele vârfului, cât și în benzi. Mihai Stoica a primit undă verde pentru a perfecta această tranzacție, politica echipei fiind de a cumpăra definitiv jucători, nu de a semna cu fotbaliști aflați la final de contract.

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Gigi Becali
Gigi Becali
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Stadiul negocierilor și sumele vehiculate

„Azi-noapte am vorbit cu MM. Mi-a spus despre ce a negociat și mi-a cerut să-mi dau OK-ul, iar eu l-am dat pentru ceea ce a negociat cu un atacant, număr 10 mai mult. [...] Pot să vă spun că nu iau jucători liberi, rar să iau. Plătesc numai pe unul cam un milion de euro, pe atacant”, a precizat Gigi Becali, la Digisport.

În paralel, bucureștenii discută și detaliile aducerii unui mijlocaș defensiv, tot din străinătate, pentru a întări o zonă în care staff-ul tehnic îi mai are la dispoziție pe Ofri Arad, Joao Paulo și Mihai Lixandru. Pe de altă parte, eventualele sosiri ale lui Denis Drăguș și Florinel Coman sunt puse în așteptare, deoarece depind exclusiv de cluburile la care aceștia sunt legitimați în prezent.

„Deocamdată, cu Drăguș și Coman, nimic. Așteaptă răspuns de la echipele lor. Ei și-au spus opțiunea, vor să vină, dar trebuie să rezolve cu echipele lor. [...] Cu celălalt suntem în negocieri, dar nu pot spune ce i-am spus, însă cu siguranță va fi luat. Sunt jucători străini. [...] Sunt jucători din Vest, din campionate mai bune. [...] Este închizător mijlocașul pe care îl luăm”, a mai spus Becali.

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