Antrenorului de la Union Saint-Gilloise a dat verdictul după ce l-a văzut pe Darius Olaru jucând

Mijlocașul român în vârstă de 28 de ani a debutat pentru formația belgiană în partida de pregătire disputată împotriva lui Diegem, grupare din liga a patra. Fotbalistul a evoluat pe parcursul primei reprize, timp în care a ieșit în evidență prin două centrări din corner, transformate în goluri de noii săi colegi.

La finalul jocului, antrenorul David Hubert, 38 de ani, a oferit o primă impresie generală despre jucătorii aduși la echipă în actuala perioadă de mercato.

„Sunt încântat de cum se adaptează aici. Cel mai important lucru acum este să reușească să formeze o chimie cu noii lor colegi în timpul meciurilor. Eu îi simt foarte dornici și foarte deschiși să facă asta”, a spus David Hubert, potrivit presei din Belgia.