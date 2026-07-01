Antrenorului de la Union Saint-Gilloise a dat verdictul după ce l-a văzut pe Darius Olaru jucând

Antrenorului de la Union Saint-Gilloise a dat verdictul după ce l-a văzut pe Darius Olaru jucând Stranieri
SPORT.RO
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Darius Olaru a bifat primele minute în tricoul celor de la Royale Union Saint-Gilloise, oferind două pase decisive într-un meci amical câștigat cu 7-0.

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David HubertDarius OlaruRoyale Union Saint-Gilloise
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Mijlocașul român în vârstă de 28 de ani a debutat pentru formația belgiană în partida de pregătire disputată împotriva lui Diegem, grupare din liga a patra. Fotbalistul a evoluat pe parcursul primei reprize, timp în care a ieșit în evidență prin două centrări din corner, transformate în goluri de noii săi colegi.

La finalul jocului, antrenorul David Hubert, 38 de ani, a oferit o primă impresie generală despre jucătorii aduși la echipă în actuala perioadă de mercato.

„Sunt încântat de cum se adaptează aici. Cel mai important lucru acum este să reușească să formeze o chimie cu noii lor colegi în timpul meciurilor. Eu îi simt foarte dornici și foarte deschiși să facă asta”, a spus David Hubert, potrivit presei din Belgia.

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Darius Olaru
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Meci de pregătire chiar împotriva FCSB-ului

Pentru Darius Olaru urmează o confruntare specială în cadrul cantonamentului de vară. Pe 5 iulie, vicecampioana Belgiei va disputa o partidă de verificare în Olanda, adversara fiind chiar fosta sa echipă, FCSB.

Clubul belgian a plătit 3 milioane de euro pentru transferul mijlocașului evaluat la 4,5 milioane de euro. Mutarea reprezintă prima experiență în afara țării pentru Olaru, care a lăsat în urmă șase sezoane și jumătate petrecute la formația bucureșteană, cu un bilanț de 256 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive.

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