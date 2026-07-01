Cele două naționale s-au înfruntat la Atlanta, în Georgia, pe ”Mercedes-Benz Stadium”, în ”16”-imile Campionatului Mondial din 2026. Turneul final are loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Presa din Anglia a făcut praf toată echipa națională după meciul cu DR Congo: note de 3 și 4 la greu

Anglia a fost condusă pânpă în minutul 75. Congo a deschis scorul la șapte minute după fluierul de start al primei reprize, prin Brian Cipenga. În actul secund, Harry Kane și-a demonstrat clasa pe final și a realizat o ”dublă” (75' și 86').

După meci, în publicația GOAL a plouat cu note de 3 și 4 pentru evoluția fotbaliștilor antrenați de Thomas Tuchel la naționala ”Celor Trei Lei”. Singurii care au scăpat sunt Harry Kane (nota 7) și Jude Bellingham (nota 7) din primul ”11” și Anthony Gordon (nota 7), intrat pe parcurs.

Note GOAL.com în Anglia - Congo 2-1

PORTAR ȘI FUNDAȘI

Jordan Pickford (3/10)

Nu avea voie să fie învins la colțul scurt de șutul lui Cipenga. După aceea, a fost foarte puțin solicitat, ceea ce înseamnă că nu a avut nicio șansă să se revanșeze.

Djed Spence (5/10)

A fost expus la gol de restul echipei, dar nu a părut convingător nici în alte momente în care a fost pus să apere.

Ezri Konsa (4/10)

Decizie slabă să îl urmărească pe Wissa, lăsând spațiu în spatele său, de care DR Congo a profitat pentru a marca. Nu a părut sigur pe el în mare parte din ceea ce a făcut fără minge.

Marc Guehi (5/10)

A pasat destul de bine în apărare, dar în rest nu a reușit să aibă un impact prea mare.

Nico O'Reilly (4/10)

A continuat să pară nesigur din punct de vedere defensiv și nici pe faza ofensivă nu a oferit mare lucru.

MIJLOCAȘI

Elliot Anderson (4/10)

Meciul a trecut în mare parte pe lângă el, având dificultăți atât cu mingea la piocior, cât și fără minge.

Declan Rice (5/10)

A arătat ceva inițiativă de la mijlocul terenului în prima repriză, apoi din nou ca fundaș dreapta în ultimul sfert al meciului. Totuși, centrările din faze fixe au fost neobișnuit de slabe.

Jude Bellingham (7/10)

Din nou, a părut jucătorul cel mai capabil să facă ceva să se întâmple pentru Anglia și ar fi marcat dacă Mpasi nu ar fi avut patru intervenții excelente.

ATACANȚI

Noni Madueke (3/10)

Faptul că nu a coborât să ajute defensiv a dus la situația în care Cipenga a rămas cu foarte mult spațiu la gol, iar apoi nu a reușit să se revanșeze. A avut câteva driblinguri periculoase și una-două centrări decente, dar prea des s-a întors din drum sau a trimis mingi foarte slabe în careu.

Harry Kane (7/10)

A avut puțin ghinion că nu a primit penalty, iar și el a fost blocat de Mpasi în prima repriză. A avut dificultăți să influențeze jocul pentru perioade lungi, dar tot a dovedit că este omul decisiv al meciului, al doilea gol fiind o execuție superbă.

Marcus Rashford (3/10)

Și-a folosit viteza pentru a trece de fundași în câteva rânduri, dar ultima execuție a fost foarte slabă, atât la centrări, cât și la șuturi. A fost schimbat înainte de minutul 60.

REZERVE

Bukayo Saka (5/10)

A adus o ușoară îmbunătățire față de Madueke, deși încă nu pare complet apt fizic.

Anthony Gordon (7/10)

A făcut diferența în banda stângă, cu două assisturi pentru Kane, punându-i probleme lui Wan-Bissaka.

Eberechi Eze (5/10)

Intrarea lui a schimbat jocul, chiar dacă nu a fost implicat foarte mult în niciunul dintre goluri.