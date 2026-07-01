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Universitatea Craiova a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, transferul atacantului francez Simon Elisor (26 de ani).

Universitatea Craiova l-a adus pe Simon Elisor

Elisor a semnat cu campioana României un contract valabil pe doi ani, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.

Universitatea Craiova l-a prezentat pe Simon Elisor într-un videoclip alb-negru, imitând astfel primele filme apărute în cinematografe.

„Bienvenue, Simon Elisor!

Atacantul francez a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, și a intrat deja în programul de pregătire al leilor. În vârstă de 26 de ani, Simon a mai evoluat pentru echipe precum Famalicao, Metz, Troyes și Ajaccio.

Bine ai venit la campioana României, Universitatea Craiova!”, a scris Universitatea Craiova, pe contul de Facebook al clubului.