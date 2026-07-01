OFICIAL Universitatea Craiova a transferat un atacant de Ligue 1 și i-a făcut o prezentare ca-n filme

Universitatea Craiova a transferat un atacant de Ligue 1 și i-a făcut o prezentare ca-n filme Superliga
Alexandru Hațieganu
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Cine este cel mai recent fotbalist transferat de Universitatea Craiova, campioana și câștigătoarea Cupei României din sezonul trecut. 

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Universitatea CraiovaCraiovaSimon ElisorSuperligaSuperliga Romaniei
Din articol

Simon Elisor

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Universitatea Craiova a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, transferul atacantului francez Simon Elisor (26 de ani).

Universitatea Craiova l-a adus pe Simon Elisor

Elisor a semnat cu campioana României un contract valabil pe doi ani, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.

Universitatea Craiova l-a prezentat pe Simon Elisor într-un videoclip alb-negru, imitând astfel primele filme apărute în cinematografe.

„Bienvenue, Simon Elisor! 

Atacantul francez a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, și a intrat deja în programul de pregătire al leilor. În vârstă de 26 de ani, Simon a mai evoluat pentru echipe precum Famalicao, Metz, Troyes și Ajaccio.

Bine ai venit la campioana României, Universitatea Craiova!”, a scris Universitatea Craiova, pe contul de Facebook al clubului. 

Vârful francez are un CV promițător pentru Superligă: 14 meciuri și un gol în Ligue 1, 58 de partide, 15 goluri și șase pase decisive în Ligue 2, și 48 de apariții, cinci goluri și trei pase de gol în campionatul Portugaliei. 

Bursa transferurilor la Craiova

  • Antrenor - Filipe Coelho (confirmat)
  • Veniri - Răzvan Sava (Udinese / 2,5 milioane de euro), Ronaldo Romario Webster (Shkendija / 500.000 de euro), Heriberto Tavares (Maccabi Netanya / 200.000 de euro), Alexandru Maxim (FCSB / gratis), Simon Elisor (Famalicão / gratis)
  • Reveniri după împrumuturi - Ștefan Bană (Oțelul), Florin Gașpăr (CSM Reșița)
  • Plecări - Florin Ștefan, Vasile Mogoș , Silviu Lung Jr., Joao Goncalves (contracte încheiate), Robert Petculescu (Voluntari / gratis)
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