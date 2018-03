SPECIAL | In vizita la Muzeul Fotbalului! Locul in care Hagi isi are locul alaturi de Maradona si Pele: FOTO

Manchester nu este capitala Regatului Britanic, dar este capitala fotbalului din Anglia.

Manchester nu este capitala Regatului Britanic, dar este capitala fotbalului din Anglia. United și City vin fiecare cu câte ceva la această titulatură pe care Manchester a luat-o timid la început, dar acum pare irevocabil de la vecinii din Liverpool.

În centrul orasului Manchester lângă frumoasa catedrală și prima bursă din lume, Corn Exchange, englezii au construit Muzeul Fotbalului. Pele, Messi, Cristiano Ronaldo, George Best sau Zidane te întâmpină pe Walk of Fame.

Intrarea este gratuită, dar muzeul funcționează datorită donațiilor. La poartă, fiecare om este încurajat să dea 6 lire și nu am văzut pe nimeni să refuze. Pentru această sumă am primit o onoare incredibilă: am atins, cu manuși, trofeul Premier League și mai ales Cupa Angliei, trofeul celei mai vechi competiții de fotbal din lume.



