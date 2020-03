Spania anunta sanctiuni URIASE pentru nerespectarea starii de urgenta! Masurile luate de guvern si ce risca sportivii care nu respecta regulile

Spania a declarat stare de urgenta in urma pandemiei de Covid-19.

Spania a declarat stare de urgenta, dupa ce numarul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 191. Guvernul vrea sa-i izoleze pe cetateni la domiciliu ca sa poata opri extinderea Covid-19 care a infectat peste 6000 de oameni.

Nerespectarea satarii de urgenta decretata de guvernul spaniol va atrage sanctiuni serioase. Sporturile in aer liber vor fi interzise, iar sportivii care nu respecta regulile vor fi amendati.

Conform deciziei guvernului, exista 8 cazuri exceptionale care permit circulatia persoanelor pe drumurle publice, insa niciunul nu include pracitarea de sport in aer liber. Toti cei care doresc sa faca exercitii fizice vor fi nevoiti sa se limiteze la practicarea acestora in casa. Pentru a se asigura ca aceste reguli vor fi respectate, autoritaile spaniole au inclus in decret anumite sanctiuni ce vor fi impuse in cazul incalcarii deciziilor guvernamentale.

Astfel, infractiunile grave vor fi sanctionate cu amenzi cuprinse intre 1 500 si 30 000 de euro, pe cand infractiunile deosebit de grave pot ajunge la 600 000 de euro.

