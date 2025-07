Untold e printre cele mai frumoase evenimente cu care România se poate mândri, la nivel internațional. Anul acesta, Untold X (7-10 august) marchează o ediție aniversară a festivalului, cea cu numărul zece.

Untold a crescut spectaculos, în zece ani, iar asta reiese din faptul că, la fiecare ediție a show-ului, la Cluj sosesc oameni din jurul lumii. E suficient să te uiți după steagurile din tribune, ca să-ți dai seama că Untold aduce în România iubitori ai muzicii din țări precum Columbia, Canada, Statele Unite, Australia sau Iran.

Problema e că, în fiecare an, Untold se suprapune cu perioada competițională din campionatul intern. Drept urmare, mulți jucători ori nu ajung la festival, ori sunt nevoiți să se strecoare în tribune, de teama de a fi recunoscuți / fotografiați. Asta pentru că antrenorii nu vor ca ei să stea până în zorii zilei la concert, când sezonul abia a început și meciurile curg din 3 în 3 zile.

Dan Petrescu: „Cine s-a dus la Untold? Îl dau afară!“

Cel mai sever tehnician, în privința Untold-ului, a fost mereu Dan Petrescu (57 de ani). Acesta a prins mai multe ediții ale festivalului, la Cluj, în calitate de antrenor al CFR-ului, postură în care se află și acum.

Și, aproape de fiecare dată, „Super Dan“ le-a interzis elevilor săi să meargă la Cluj Arena. La un moment dat, în 2019, antrenorul CFR-ului a avut chiar o tiradă virală, în fața jurnaliștilor care l-au informat că mai mulți jucători ai ardelenilor au fost la Untold sau că intenționează să meargă.

„Din club are voie numai Oana (n.r - ofiţerul de presă). Altcineva n-are voie. Am dat interzis tuturor. Dacă se duc acolo, rămân acolo, că n-o să mai joace fotbal la CFR, cât sunt eu antrenor. Asta o ştiu toţi. Deja am vorbit. Dacă îi vedeţi, daţi-mi poza, ca să ştiu să scap de ei. Noi suntem aici la fotbal, nu la Untold. Untold-ul e pentru alţii, care nu-s profesionişti“, a spus Dan Petrescu, la vremea respectivă.

Untold, un „magnet“ pentru vedetele din sport

În ciuda unor astfel de declarații, la fiecare ediție, Untold e un veritabil „magnet“ pentru vedete din lumea sportului. Pe Cluj Arena, în timpul diferitelor concerte, au fost fotografiați fotbaliștii Cristi Manea și Mario Camora, arbitrul Istvan Kovacs sau jucătoarea de tenis, Mihaela Buzărnescu.