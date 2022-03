Răspunsul lui Zelenski după ce rușii au susținut că a fugit din Ucraina în Polonia: „Ne place joggingul dar nu avem timp pentru exerciții cardio în plus!” 

Președintele Rusiei a declanșat războiul în Ucraina, având ca scop, după cum a declarat chiar el, „denazificarea” țării. Mai mult decât atât, Putin a trimis mercenari în Ucraina, având ca scop uciderea președintelui devenit erou, Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a rămas în țară, în ciuda faptului că oficialii SUA s-au oferit să îl scoată de acolo. Zelenski a preferat să rămână și să lupte pentru țara sa, aflându-se în capitala Kiev, pe care rușii încearcă să o cucerească.

Zelenski a răspuns amuzat după ce s-a spus că a fugit din țară: „Ne place joggingul, dar nu avem timp de asta acum, pentru exerciții cardio în plus”



Presa din Rusia este deja cunoscută pentru propaganda informațiilor false pe care o face, prezentând situațiile favorabile conducătorilor ruși. Astfel, în cursul zilei de vineri a apărut o informație conform căreia președintele Volodimir Zelenski ar fi fugit în Polonia din calea războiului.

Șeful de stat din Ucraina a oferit rapid un răspuns zvonurilor, în stilul caracteristic, glumind, în ciuda situației extrem de delicată în care se află.

„La fiecare două zile apare informația că am zburat undeva - că am zburat din Ucraina, din Kiev, din biroul meu. Din ce puteți vedea, sunt la locul meu. Nu a zburat nimeni nicăieri. Suntem aici, lucrăm. Ne place joggingul, dar nu avem timp de asta acum, pentru exerciții cardio în plus. Muncim. Glorie Ucrainei”, a spus Zelenski în mesajul postat pe Instagram.