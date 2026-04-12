Trupa britanică de rock Deep Purple a întâlnit, la Tokyo, o fană înfocată - care se întâmplă să fie chiar prim-ministrul Japoniei, relatează BBC.

Iron Maiden, Black Sabbath, Deep Purple la muzică și Gamba Osaka la fotbal, preferințele doamnei prim-ministru

De subliniat că, în tinerețe, Sanae Takaichi a fost toboșar într-o trupă de heavy metal, stil muzical pe care îl ascultă și acum, cu Iron Maiden, Black Sabbath sau Deep Purple printre trupele ei de suflet.

La fel, sporturile pe care le-a practicat în tinerețe, precum judo sau karate, continuă să le practice și în prezent, iar echipa sa favorită de fotbal este Gamba Osaka.

„Eşti zeul meu”, i-a spus Sanae Takaichi, o pasionată de hard rock, bateristului trupei, Ian Paice, zâmbind larg în timp ce îi înmâna o pereche de beţe de baterie fabricate în Japonia şi semnate.

Ea însăşi o bateristă pasionată, Takaichi a cântat într-o trupă tribut Deep Purple încă din copilărie, după ce a devenit fană încă din şcoala primară.

„În zilele noastre, când mă cert cu soţul meu, cânt la tobe pe melodia Burn şi îi trag o înjurătură”, le-a spus liderul conservator în vârstă de 65 de ani muzicienilor, vineri, la biroul său din capitala japoneză, Tokyo.

Trupa s-a întâlnit cu prima femeie prim-ministru a Japoniei la întoarcerea din turneul prin ţara în care au înregistrat albumul live din 1972, Made in Japan – considerat unul dintre cele mai mari albume rock înregistrate vreodată.

„Nu-mi vine să cred că Deep Purple sunt aici”, a spus Takaichi, zâmbind în timp ce îi saluta pe muzicieni.

„Am un respect profund pentru modul în care continuaţi să scrieţi istoria rockului, acceptând noi provocări şi creând muzică captivantă până în prezent”, a spus ea prin intermediul unui interpret, scrie news.ro.