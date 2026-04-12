Sanae Takaichi, sportiva care cânta heavy metal ajunsă prim-ministru al Japoniei, întâlnire cu idolii de la Deep Purple: "Ești zeul meu"
Prima femeie ajunsă prim-ministru în Japonia e și fană Iron Maiden sau Black Sabbath.

Sanae Takaichi, Deep Purple, Iron Maiden, Black Sabbath, Heavy Metal
Trupa britanică de rock Deep Purple a întâlnit, la Tokyo, o fană înfocată - care se întâmplă să fie chiar prim-ministrul Japoniei, relatează BBC.

Iron Maiden, Black Sabbath, Deep Purple la muzică și Gamba Osaka la fotbal, preferințele doamnei prim-ministru

De subliniat că, în tinerețe, Sanae Takaichi a fost toboșar într-o trupă de heavy metal, stil muzical pe care îl ascultă și acum, cu Iron Maiden, Black Sabbath sau Deep Purple printre trupele ei de suflet.

La fel, sporturile pe care le-a practicat în tinerețe, precum judo sau karate, continuă să le practice și în prezent, iar echipa sa favorită de fotbal este Gamba Osaka.

„În zilele noastre, când mă cert cu soţul meu, cânt la tobe pe melodia Burn şi îi trag o înjurătură”

„Eşti zeul meu”, i-a spus Sanae Takaichi, o pasionată de hard rock, bateristului trupei, Ian Paice, zâmbind larg în timp ce îi înmâna o pereche de beţe de baterie fabricate în Japonia şi semnate.

Ea însăşi o bateristă pasionată, Takaichi a cântat într-o trupă tribut Deep Purple încă din copilărie, după ce a devenit fană încă din şcoala primară.

„În zilele noastre, când mă cert cu soţul meu, cânt la tobe pe melodia Burn şi îi trag o înjurătură”, le-a spus liderul conservator în vârstă de 65 de ani muzicienilor, vineri, la biroul său din capitala japoneză, Tokyo.

Trupa s-a întâlnit cu prima femeie prim-ministru a Japoniei la întoarcerea din turneul prin ţara în care au înregistrat albumul live din 1972, Made in Japan – considerat unul dintre cele mai mari albume rock înregistrate vreodată.

„Nu-mi vine să cred că Deep Purple sunt aici”, a spus Takaichi, zâmbind în timp ce îi saluta pe muzicieni.

„Am un respect profund pentru modul în care continuaţi să scrieţi istoria rockului, acceptând noi provocări şi creând muzică captivantă până în prezent”, a spus ea prin intermediul unui interpret, scrie news.ro.

Reacția trupei Deep Purple

Prim-ministrul şi-a exprimat speranţa că turneul va „încânta şi entuziasma fanii din toată Japonia” şi va promova schimburile culturale între Marea Britanie şi Japonia.

Paice a spus că este întotdeauna o plăcere să viziteze Japonia, dar a numit întâlnirea un „bonus suplimentar”.

Trupa a scris într-o postare pe Instagram: „Fană de-o viaţă a hard rock-ului şi heavy metal-ului, Takaichi a numit adesea Deep Purple drept una dintre trupele sale preferate. Ea chiar le-a spus membrilor trupei că a cumpărat albumul lor Machine Head încă din şcoala primară.”

Formată în Anglia în 1968, Deep Purple a devenit cunoscută ca una dintre „sfânta treime” a trupelor britanice de heavy metal, alături de Black Sabbath şi Led Zeppelin.

Poate cel mai renumit hit al lor – Smoke on the Water – a apărut pe albumul lor din 1971, Machine Head.

Takaichi a cântat la clape într-o formaţie tribut Deep Purple înainte de a trece la tobe în timpul facultăţii – după care a devenit cunoscută pentru faptul că purta cu ea mai multe perechi de beţe de tobe, din cauza tendinţei de a le rupe în timpul concertelor intense.

Vizita va fi reprezentat o pauză binevenită pentru prim-ministru, care s-a confruntat cu relaţii diplomatice din ce în ce mai tensionate cu China, cu creşterea preţurilor şi cu o economie stagnantă de la preluarea mandatului în octombrie.

