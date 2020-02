Procurorii au cerut arestarea preventiva a lui Mario Iorgulescu! Tanarul e acuzat de omor

A fost emis un comuncat referitor la fiul presedintelui LPF.

Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a emis un comunicat in care explica situatia lui Mario Iorgulescu, fiul sefului LPF, Gino Iorgulescu.

Procurorii au cerut arestarea preventiva pentru Mario. In comunicat se anunta si ca incadrarea juridica de ucidere din culpa a fost modificata in omor, infractiune pedepsita mult mai aspru de legile penale.

Mario avea o alcoolemie de 1,96 g/l, era sub influenta cocainei, a trecut pe rosu la semafor si a atins o viteza de 162 km/h. Acesta se afla in prezent intr-un spital din Italia.

Fiul presedintelui LPF a provocat un accident mortal pe 8 septembrie. Barbatul decedat avea doi copii.

"Prin ordonanta din data de 23.01.2020, a fost schimbata incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina inculpatului Iorgulescu Gino-Mario din infractiunile de ucidere din culpa si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substate, in infractiunile de omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substatnte.

Precizam ca la data de 17.02.2020 a fost sezisat Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva a inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante" se arata in comunicat.

