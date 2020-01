Reactie de ultima ora dupa anuntul ca Mario Iorgulescu a DISPARUT din spital! Ce se intampla acum cu fiul sefului LPF

In ultimele ore a circulat la Bucuresti informatia ca fiul lui Iorgulescu este de negasit, dupa ce ar fi disparut din spitalul unde era internat.

Avocatul familiei Iorgulescu sustine insa ca tanarul n-ar fi fost in niciun moment la spitalul San Raffaele, unitate medicala privata, ci intr-unul de stat. Fiul lui Gino Iorgulescu se afla in continuare sub tratament in urma leziunilor suferite in accidentul din 8 septembrie, precizeaza Dragos Pargaru intr-un comunicat trimis astazi la pranz. Avocatul spune ca organele de urmarire penala sunt informate in permanenta in leagura cu starea lui Iorgulescu Jr .



Pargaru pretinde ca transferul lui Mario Iorgulescu in Italia a reprezentat 'o operatiune impusa de situatia medicala critica a cestuia, cu scopul salvarii vietii. Transferul nu a impieditat desfasurarea ulterioara a procedurilor judiciare".

Mario Iorgulescu a produs un accident teribil in septembrie, in care si-a pierdut viata un om. Fiul sefului LPF s-a ales si el cu rani care i-au pus viata in pericol.