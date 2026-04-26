Duminică se joacă meciul 2 şi în seriile CSM Oradea – FC Argeş Piteşti (85-79 în meciul 1) şi Dinamo Bucureşti – Rapid Bucureşti (83-85).

U BT Cluj, victoria dramatică împotriva lui CSU Sibiu

Echipele CSO Voluntari – SCMU Craiova joacă prima partidă, înaintea căreia CSO Voluntari a anunţat despărţirea de antrenorul Dan Ioan.

Principalii marcatori au fost Smith 19 puncte, Stone 17, Randolph 13 pentru CSU Sibiu, respectiv Russell 26, Richard 18, Creek 16 pentru U BT Cluj.

În primul meci de la Sibiu, U BT Cluj a câştigat cu 101-94, astfel că are 2-0 la general.

U BT Cluj, înscrisă în două competiții europene

U BT Cluj a intrat în play-off pe primul loc al clasamentului, dar fără avantajul terenului propriu pe toată durata play-off-ului, conform deciziei FRB, cu acordul celorlalte cluburi.

Măsura a fost luată pentru că U BT Cluj s-a înscris în acest sezon în două competiţii europene: BKT Euro Cup şi Liga Adriatică.

Meciul 3 din sferturile Ligii Naţionale este programat în 30 aprilie, iar confruntările 4-5 în 2 şi 6 mai.

Campioana en-titre este U BT Cluj, care a câştigat în 2025 al cincilea titlu naţional consecutiv.

News.ro