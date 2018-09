O romanca, numita Ministru al Sportului in Franta! Cine este Roxana Maracineanu, fosta medaliata la Jocurile Olimpice

Fosta inotatoare Roxana Maracineanu, in varsta de 43 de ani, a fost numita in functia de ministru al Sportului de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron!

Roxana Maracineanu, fosta inotatoare, medaliata cu argint in proba de 200 de metri spate, la Jocurile Olimpice de la Sydney, este noul ministru al Sportului in Franta.

In varsta de 43 de ani, Roxana Maracineanu detine dubla cetatenie, romana si franceza. Ea a emigrat in Franta in 1984, la varsta de 9 ani.

Roxana Maracineanu a fost, in 1998, la Perth, prima sportiva din Franta care a cucerit titlul mondial la natatie.

Din 2004 incoace, dupa retragerea din sportul profesionist, ea a indeplinit rolul de consultat pentru cateva posturi TV si a intrat in politica, fiind mai intai consilier regional in Ile de France. Ea este casatorita cu un jurnalist, Franck Ballanger. Impreuna, acestia au trei copii.