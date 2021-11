Neymar, devastat de moartea prietenei sale! Cântăreața a murit într-un accident aviatic în timp ce mergea la concert. A înscris și i-a dedicat golul

Una dintre cele mai mari cântărețe ale Braziliei, câștigătoare a Premiului Grammy Latino, se afla în drum spre concert în timp ce avionul în care era alături de producătorul său și unchiul său s-a prăbușit. Niciunul dintre pasageri, dar nici pilotul și copilotul nu au supraviețuit.

În presa din Brazilia au apărut imagini cu avionul prăbușit, aflat într-un râu, în timp ce autoritățile încercau să scoată aeronava.

