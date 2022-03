Momentul în care un vehicul de luptă rusesc este aruncat în aer de un soldat ucrainean! Totul a fost surprins pe camere

Ucrainenii se luptă pentru a ține piept atacurilor în lanț ale rușilor, iar încă de la începutul războiului au reușit în multe cazuri să „câștige” lupte date în orașe cheie. Ținta rușilor este capitala Kiev, pe care încă nu au reușit să o cucerească, acolo unde se află și președintele Volodimir Zelenski, devenit principala țintă a lui Putin, împotriva căruia au existat repetate tentative de asasinat.

Spiritul de luptă demonstrat de ucraineni a impresionat lumea și deși țările nu se pot implica direct, din cauză că Ucraina nu face parte din NATO și nici din Uniunea Europeană. Astfel, țările pot ajuta doar cu armament, care poate fi utilizat de soldații ucraineni.

Pe rețelele de socializare a apărut un clip de pe frontul din Ucraina cu un moment dramatic în care un soldat ucrainean reușește să distrugă un vehicul de luptă rusesc, care după cum scrie UAWeapons ar putea fi un tanc. Soldatul se folosește de un misil ghidat pentru a lovi vehiculul, care sare în aer.

Explozia a fost surprinsă pe camere și se vede cum un nor de fum negru se înalță pe cer.

#Ukraine: Another Ukrainian Stugna-P ATGM strike against a Russian armoured vehicle (Possibly a Tank), which detonates the ammunition in a catastrophic manner. pic.twitter.com/m17z5zMP31