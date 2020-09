Mitica Dragomir, Tata Puiu si Pancone, alesi in Consiliul Local al Bucurestiului! Primele reactii dupa aflarea rezultatelor! Ce planuri are fostul sef al LPF

Cei 5 oameni de sport care au candidat pentru un loc in Consiliul General al Municipiului Bucuresti au iesit bine dupa alegeri.

Dumitru Dragomir, Cornel Dinu, Anghel Iordanescu, Daniel Pancu si Elisabeta Lipa se vor afla printre cei 18 consilieri ai PSD in Bucuresti, desi Gabriela Firea a pierdut alegerile.

Dupa ce a primit vestea, fostul presedinte al LPF a declarat ca este pregatit sa inceapa lucrul.

"Raman consilier, cum sa renunt? Nu renunt la nimic! Am muncit si am facut campanie electorala. Am fost prin parcuri, prin cluburi. Eu am mers si-am convins oamenii sa ne voteze. Daca faceau toti ca mine era altceva.

Vreau sa muncesc pentru oras, pentru Bucuresti, sa facem treaba buna. Chiar daca nu am castigat noi, trebuie sa-i felicitam pe alesi si sa punem mana la treaba impreuna. Trebuie sa dam drumul la treaba. Asteptam rezultatele finale si vom avea o sedinta la partid si vom vedea ce va urma", a declarat Dumitru Dragomir, potrivit GSP.

La polul opus, Daniel Pancu nu a parut la fel de entuziamat de rezultatul alegerilor si de faptul ca a intrat in Consiliul Local. Antrenorul lui Poli Iasi a declarat ca are lucruri mai importante de facut la echipa.

"Chiar am castigat la alegeri? Voi stiti ca fotbalul e viata mea si raman antrenor. Chiar acum fac analiza meciului de aseara si apoi merg la antrenament, ca vineri avem meci la Craiova", a spus Daniel Pancu, potrivit Telekom Sport.