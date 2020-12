Ministerul Sportului ajunge la UDMR! Stroe, OUT din Guvern! Decizie de ultima ora. Cel mai tare moment al lui Stroe: in chiloti, LIVE la PRO X

PNL, USR-PLUS si UDMR au ajuns la un acord in privinta formulei in care va functiona noul Guvern.

Liberalii vor primi 9 portofolii, USR-PLUS-6, iar UDMR-3. Printre cele 3 ministere pe care maghiarii le-au obtinut se numara si 'Sportul'. Astfel Ionut Stroe paraseste Ministerul Tineretului si Sportului dupa un an in functie. Absolvent de Automatica si Calculatoare, Stroe (40 de ani) e un fan al CSU Craiova. Stroe are si diploma de jurist, dupa ce a studiat dreptul intre 2009 si 2013.

Dupa Revolutie, Sportul a avut 23 de ministri. Cele mai importante nume sunt Gabriela Szabo, Elisabeta Lipa si Octavian Belu. Primul Ministru al Sportului de dupa '90 a fost Mircea Angelescu, fost presedinte al FRF.