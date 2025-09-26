Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi administraţia sa vor depune eforturi pentru a preveni interzicerea Israelului din fotbalul internaţional înainte de Cupa Mondială de anul viitor din SUA, Mexic şi Canada. Declarația a fost făcută de un purtător de cuvânt pentru postul de televiziune Sky News.

Mai mulţi experţi numiţi de Consiliul pentru Drepturile Omului al Naţiunilor Unite au cerut excluderea Israelului din evenimentele internaţionale de fotbal într-un comunicat publicat marţi. Consiliul a cerut FIFA, organismul de conducere al fotbalului, şi UEFA, organismul de conducere al fotbalului european, să ia măsurile adecvate ca răspuns necesar pentru a aborda conflictul continuu din Gaza.

Guvernul SUA însă, prin intermediul Departamentului de Stat al lui Marco Rubio, a intervenit direct pentru a opri impunerea de sancţiuni sportive.

''Vom depune eforturi absolute pentru a opri complet orice efort de a exclude echipa naţională de fotbal a Israelului din Cupa Mondială'', a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat pentru Sky News.

FIFA și UEFA, fără reacții

FIFA şi UEFA nu au răspuns raportorilor speciali ai ONU, în timp ce naţionala Israelului continuă cursa de calificare pentru Cupa Mondială de anul viitor, care va fi găzduită de SUA, Mexic şi Canada. Israelul se află, în prezent, pe locul trei în grupa de calificare, după Norvegia şi Italia.

The Times a relatat că UEFA va organiza o reuniune extraordinară, săptămâna viitoare, pentru a discuta subiectul. Potrivit Agerpres, Israelul este membru cu drepturi depline al UEFA din 1994.

Israelul respinge, în mod constant, toate acuzaţiile formulate în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului şi acuză Consiliul şi raportorii săi că sunt părtinitori împotriva Israelului.

